“No tenemos dónde vivir": Mujer pierde todo tras inundaciones en CDMX y Edomex

Las intensas lluvias que azotaron el Valle de México puede ser una buena señal para algunas personas ante la sequía; sin embargo, para algunas puede significar un enorme gasto, principalmente cuando las inundaciones destruyen los muebles de tu hogar.

Tal es el caso de Julieta Muñoz, una de las personas afectadas por las lluvias y el desbordamiento en Chalco que le contó al equipo de Fuerza Informativa Azteca (FIA) su experiencia.

“Pues ya lo único que hice es llorar y sentarme a ver cómo se metía el agua, no podía yo hacer nada, con la inmensidad del agua que había, pues dije no puedo. Así fue como hace tres semanas la casa de doña Julieta se inundó debido a las lluvias y el desbordamiento de las presas en Chalco, Estado de México”, dijo.

“Ya no tenemos dónde vivir”, dice Julieta Muñoz, afectada por las lluvias

De acuerdo con lo reportado, durante las fuertes lluvias el nivel de agua alcanzó los 55 centímetros en la sala, el comedor, la cocina y la recámara lo que la dejó prácticamente sin un sitio para vivir y con muebles inservibles por las inundaciones.

Muñoz cuenta que hace 15 años le entregaron su casa, en compañía de su esposo; sin embargo, tardaron ocho años en poder amueblarla... en cuestión de horas el trabajo de mucho tiempo se derrumbó.

“Ahí se ve todavía el lodo, o sea, lo limpiamos, pero con las mojadas seguía saliendo el agua, lo dejamos así, pero porque no lo dejo ahí porque no tengo dónde sentarme”

Además, perdió sus zapatos, su ropa y las camas de sus dos hijas de 12 y 16 años, lo que significa un gasto y al mismo tiempo el ahorro de muchos años de trabajo, por esto también conserva algunas piezas, para no tirar lo poco que le queda.

“La televisión no se ve, no sé qué se haya fundido, no se ve nada. Digo, bueno, pues ya se echó a perder, ¿cómo la saco? ¿a dónde la tiro?”

El costo de las inundaciones: ¿Cuánto gasta una familia para reponer las pérdidas?

Aunque los precios siempre cambian, en el caso específico de Julieta perdió alrededor de 36 mil 500 pesos en muebles, mismos que no serán fáciles de reponer y que se complican de cara al inicio de un nuevo ciclo escolar. El valor de algunos muebles es: