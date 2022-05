“No vi el letrero": Alexis saltó y acarició a lobo que mordió su brazo

Alexis, es el pequeño de nueve años que permaneció internado durante 11 días en el hospital de alta especialidad en Zumpango, Estado de México (Edomex), luego de que un lobo le mordiera el brazo; afortunadamente, ya fue dado de alta.

El pequeño fue mordido por un lobo canadiense cuando, junto a familiares, visitó el Zoológico del Parque del Pueblo en Nezahualcóyotl, Estado de México.

“Yo no había visto el letrero que decía lobo... lo vi, me brinque la reja, como se llama, la cerca y metí la mano para acariciarlo, a la primera vez sí lo acaricié de aquí, pero a la segunda vez que lo intenté acariciar de nuevo ya cuando lo iba acariciar fue cuando me mordió", recuerda Alexis sin rencor alguno.

Solo lo quería acariciar: Alexis fue mordido por un lobo canadiense

El brazo derecho de Alexis, quedó muy lesionado, había riesgo de que lo perdiera, pero la pronta respuesta médica que recibió ayudó a que este pequeño de nuevo vuelva a sonreír.

“El momento más crítico yo me imagino fue cuando fue el suceso, yo no me imaginé ver, nunca me imaginé ver a mi hijo así, la verdad fue devastador totalmente porque yo pensé que pues iba a perder su brazo totalmente a la magnitud como estuvo la mordedura”, indicó su padre, José Casimiro Gómez.

Alexis se recupera de mordida de lobo

Alexis fue intervenido quirúrgicamente y ya recuperó parte de la movilidad en su brazo herido.

“Lo trabajoso de los doctores ya pasó, ahora lo que nos toca a mi hijo y a mi pues es pues echarle ganas, echarle ganas en su rehabilitación sé que va a ser dolorosa para él y tanto para mi, verlo batallar me duele bastante, pero nada más con la fe, con la ayuda de Dios y echándole ganas, ahorita nos vamos a ir a la Villa, yo le prometí a la virgen de Guadalupe que sí me dejaba su bracito bien... lo iba a llevar, tengo que llevarlo, lo vamos a llevar ahorita”, indicó el padre de Alexis.

Padre e hijo abordaron una camioneta para trasladarse a la Basílica de Guadalupe…

Por lo pronto el lobo canadiense continúa en el Zoológico del Parque del Pueblo en Ciudad Neza, un lobo de 15 años de edad y el pequeño Alexis, aseguró, regresará a este sitio para visitarlo.