Localizan a Celeste Tranquilino, de 16 años en Nuevo León

Ya fue localizada Celeste Tranquilino Hernández, la joven de 16 años que fue reportada como desaparecida desde el 31 de marzo cuando su papá la fue a recoger a la Preparatoria 22 de la Universidad Autónoma de Nuevo León en el municipio de Juárez, a través de un video su familia dijo que la encontraron el 10 de mayo y agradecieron a las personas que compartieron su ficha de búsqueda y se sumaron en los recorridos para dar con Celeste, aunque no compartieron detalles de dónde y cómo la localizaron.

La búsqueda de Celeste Tranquilino

Su familia, en medio de la desesperación, hizo por su propia cuenta un volanteo de fichas de búsqueda, con la esperanza de que alguien les dé una pista y poder encontrarla.

Nada los detuvo desde el 31 de marzo, cuando la joven de 16 años de edad fue vista por última vez en la preparatoria 22 de la Universidad Autónoma de Nuevo León en el municipio de Juárez.

Su papá iba todos los días por ella pero ese jueves Celeste no salió del plantel.

“Ella desapareció el 31 de marzo, ya contamos un mes de desaparecida con ella, lo que me comentaron mis tíos es que ellos la llevaban a la escuela y a ella la recogían en la escuela, ósea no se salía sola antes de tiempo sino hasta que salían todos los alumnos, ella salía al último pero este caso ya no fue así,” declaró Leo Hernández, primo de Celeste.

La joven estudia en el turno de día y participaba en el equipo de fútbol soccer de la escuela.

“Ella era una chica que se dedicaba al fútbol y los fines de semana se dedicaba a eso, no salía ni andaba en la calle, es una niña de casa,” agregó el primo de Celeste, Leo Hernández..

Celeste vive en la Colonia Villas de San José en la entrada del municipio de Juárez.

Su familia y amigos, pegaron las fichas de búsqueda hasta la Colonia Valle Santa María en Apodaca.