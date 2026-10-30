Localizan con vida a otra estudiante del CCH Oriente desaparecida días después de Dasha Yunhuet

Ana Paula Beltrán Perez, estudiante del CCH Oriente de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), fue localizada con vida tras cinco días desaparecida.

Su caso de dio a conocer después de que Dasha Yunhuet Vázquez Castro, también alumna del mismo plantel de nivel medio superior fue reportada desaparecida y localizada con vida.

CCH Oriente pidió ayuda para encontrar a aluman Ana Paula

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX) investigó el caso tras reportarse que la joven de 18 años fue vista por última el 20 de octubre de 2026.

El Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), plantel Oriente, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, compartió la ficha de búsqueda que emitieron las autoridades capitalinas para encontrar a Ana Paula Beltrán Perez.

En la ficha de búsqueda con folio 20261021-007 se informó quela última ubicación de la estudiante era la colonia San Miguel Iztacalco.

Fiscalía de CDMX confirma localización de alumna del CCH Oriente

Las Fiscalía de CDMX confirmó, en una actualización del boletín de búsqueda con el folio 20261021-007, que Ana Paula Beltrán Pérez fue localizada con vida el 25 de octubre de 2026, pero los detalles de la situación en la que fue encontrada se reservaron.

¿Qué pasó con Dasha Yunhuet, estudiante del CCH oriente?

Dasha Yunhuet Vázquez Castro, estudiante del CCH Oriente, fue reportada como desaparecida días antes de que se diera a conocer el caso de Ana Paula.

La joven de 18 años fue vista por última vez el viernes 16 de octubre de 2026 en Tepalcates, frente a la puerta dos del CCH Oriente.

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía de CDMX lograron tener contacto con la joven, quien les proporcionó una prueba de vida y aseguró estar bien.

Incluso, de acuerdo con las autoridades, la joven ,al ser mayor de edad, aseguró que que su ausencia fue voluntaria y que no fue víctima de ningún delito.

Las pruebas de vida recabadas en distintos momentos fueron compartidas a sus familiares y el 22 de octubre Dasha y su familia hablaron por teléfono.