Localizan nuevo centro de monitoreo con explosivos y ponchallantas en Jalisco

La Secretaría de Seguridad de Jalisco informó que aseguró aparatos de videovigilancia, artefactos explosivos, droga sintética y ponchallantas en un denominado centro de monitoreo clandestino; es el tercer predio con estas características que desmantelan en una semana en el municipio de Teocaltiche

En un comunicado, indicó que durante patrullajes con agentes de la Secretaría Nacional de la Defensa y la Guardia Nacional fueron alertados sobre dos personas que estaban consumiendo narcóticos en la vía pública de la colonia Centro. Además, estos habrían agredido a un transeúnte, motivo por lo que los oficiales se trasladaron al lugar.

Al arribar, los sujetos ya no estaban en el mismo sitio e iniciaron un patrullaje que los llevó a identificar, sobre la calle Pedro Moreno, al cruce con Victoriano Salado Álvarez, una vivienda con las puertas abiertas y desde el exterior se observan diversos artefactos metálicos, de los conocidos como ponchallantas.

Aseguran centro de monitoreo con explosivos y ponchallantas en Teocaltiche

Los uniformados dieron aviso a la Fiscalía de Jalisco para que solicitara una orden de cateo, misma que fue concedida por las autoridades correspondientes.

En el inmueble, se localizaron pantallas y computadoras con las que se presume se realizaba videovigilancia. Además, en el sitio encontraron material granulado y cristalino, con las características de la droga sintética conocida como cristal, la cual dio un peso estimado 800 gramos.

La revisión de la vivienda también permitió hallar material explosivo plástico, el cual fue confiscado y trasladado por personal especializado. "Incluso se encontraron componentes útiles para la fabricación artesanal de otro tipo de artefactos y botellas de vidrio con sustancias incendiarias", explicó la Secretaría de Seguridad de Jalisco.

Tercer centro de monitoreo clandestino en una semana

Con este aseguramiento, suman tres los predios que han sido desmantelados en el municipio de Teocaltiche y que presuntamente eran utilizados como un centro de monitoreo clandestino para grupos de la delincuencia organizada.

En todos ellos han sido encontrados equipos de vigilancia, así como artefactos explosivos, drogas y ponchallantas que son utilizados contra los policías cuando se desarrolla un operativo por tierra, esto para evitar el arribo de los refuerzos federales o estatales.