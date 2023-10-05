Aseguran predio con explosivos para usar con drones en Teocaltiche, Jalisco

En el municipio de Teocaltiche, Jalisco, Fuerzas de Seguridad federales y locales aseguraron un inmueble en el que hallaron explosivos con adaptaciones para drones y materiales para confeccionarlos.

La finca quedó bajo resguardo de las autoridades luego de registrar el predio, ubicado sobre el cruce de las calles Michoacán y Los Ángeles, en la colonia El Tanque. Según la Secretaría de Seguridad de Jalisco, un hombre corrió hacia una casa al ver a los agentes, pero logró escapar antes de que los uniformados arribaran.

Momentos después, las corporaciones ingresaron al predio e identificaron que se utilizaba como un laboratorio para la creación de explosivos artesanales.

Aseguran granadas y bombas para drones

En el operativo las autoridades lograron asegurar los materiales para confeccionar los explosivos que, presuntamente, se usarían para ser lanzados desde drones. Los agentes confiscaron los siguientes objetos:



40 granadas con adaptaciones para drones

40 artefactos explosivos artesanales

10 explosivos incendiarios, así como 6 cajas de fulminantes.

7 kilos de pólvora

7 kilos de azufre

9 kilos de clorato de potasio, así como 20 kilos de metralla y 1 kilo grasera, artículos empleados para la elaboración de artefactos explosivos.



"Lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales correspondientes, para dar inicio a la investigación", añadió la Secretaría de Seguridad de Jalisco.

Desmantelan centro de monitoreo clandestino en Teocaltiche

El aseguramiento de explosivos con adaptaciones para drones y materiales para confeccionarlos se suma al desmantelamiento de un centro de monitoreo clandestino que, un día antes, se llevó a cabo en el mismo municipio de Jalisco: Teocaltiche.

En esa ocasión, las autoridades aseguraron un arsenal de armas largas, pantallas, cartuchos, chalecos tácticos, un dron con 5 baterías, vestimenta táctica y 42 artefactos metálicos de los llamados ponchallantas, entre otros objetos que fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

La región de Teocaltiche ha sido escenario de múltiples enfrentamientos y hechos violentos durante las últimas semanas. Según autoridades, estos hechos son ocasionados por una disputa entre grupos de la delincuencia organizada, entre ellos el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa.