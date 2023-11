Lollapalooza revela sus carteles para Latinoamérica en 2024

El festival Lollapalooza dio a conocer los carteles para las ediciones que se llevarán a cabo el próximo año en algunos países de Latinoamérica tales como Argentina, Chile y Brasil. Al igual que cada año, el festival no decepciona con la calidad de sus invitados, pues la mayoría son de talla internacional y cuentan con una trayectoria bastante amplia.

El festival tendrá tres días de actividades en cada uno de los países participantes. Tanto en Chile como en Argentina, el evento está programado para llevarse a cabo los días 15, 16 y 17 de marzo del 2024, mientras que en Brasil se realizará los días 22, 23 y 24 de marzo.

Para que te des una idea de lo que les espera a los asistentes, te compartimos cada uno de los carteles que subió el Lollapalooza a sus redes sociales.

Cartel Lollapalooza Chile 2024

Chile recibirá a un puñado de asombrosas bandas y artistas en la primera mitad del próximo año. Entre los headliners podemos ver a Blink-182, Feid, SZA, Sam Smith, Arcade Fire y Limp Bizkit. Otros de los que destacan en el cartel son The Offspring, Thirty Seconds to Mars, Jungle y Pierce the Veil.

En cuanto a los nombres más pequeños se pueden encontrar exponentes excepcionales tales como King Gizzard and the Lizard Wizard, Ximena Sariñana, Los Pericos, León Larregui, entre muchos otros.

Cartel Lollapalooza Argentina 2024

En el cartel de la edición de Argentina, se repiten prácticamente los mismos que en la edición de Chile, a excepción de que se agregan algunos cuantos talentos. Aquí podemos ver la presencia de artistas tales como Cristian Castro y a la agrupación Miranda!

El parecido del cartel chileno y el argentino es innegable, pues se debe de tomar en cuenta que estos países sudamericanos son hermanos al estar pegados uno con otro. Ambos estarán compartiendo casi a las mismas bandas.

Cartel Lollapalooza Brasil 2024

De la misma forma, Brasil comparte similitudes con los carteles anteriores. Sin embargo, quien destaca por estar ausente en los otros dos carteles es Paramore. Y no se queda atrás el talento musical de la región, pues buena parte del cartel está compuesto por músicos locales tales como Titãs Encontro, Céu y Tz da Coronel.

Si eres de aquellas personas que disfruta de ir a festivales y tienes la oportunidad de viajar al otro lado del continente, no te puedes perder ninguno de estos eventos.