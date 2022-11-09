Los que hoy me acusan son los que perpetraron la desaparición de los normalistas: Encinas

El subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población y Presidente de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas R odríguez, aseguró que quienes lo acusan de falsear pruebas en la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, son los mismos que perpetraron el crimen.

“Debo ser claro, los que hoy me acusan son parte de quienes, vinculados con otras autoridades y con la delincuencia organizada, perpetraron la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Detrás de ellos están quienes pretenden mantener la impunidad sobre este caso”, dijo el funcionario en un video con una duración de 5 minutos con 49 segundos publicado a través de las redes sociales de la Secretaría de Gobernación.

Evidencias sólidas contra militares implicados.

El funcionario sostuvo también que hay evidencias sólidas contra los militares señalados por la desaparición de los normalistas.

“Hay evidencias sólidas” contra los militares señalados por la desaparición de los 43 normalistas, reiteró hoy el funcionario quien además, lamentó que los abogados de los militares presuntamente involucrados en los hechos pretendan “confundir y engañar para litigar en los medios lo que no pueden demostrar en los tribunales”.

Finalmente el funcionario dijo que las acusaciones en su contra son infundadas pues quien está siguiendo el proceso judicial correspondiente es la FGR por lo que espera que pronto se dará un paso significativo contra la impunidad en este caso y confió en que se obtendrán sentencias condenatorias.

“Es la Fiscalía General de la República, quien ha sustentado las imputaciones contra los militares ante los tribunales, con base en evidencias sólidas y contundentes, lo cual ha sido confirmado por un juez al vincularlos a proceso”, finalizó Encinas Rodríguez en su grabación en video.