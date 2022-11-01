Encinas es incapaz de falsear información por Ayotzinapa: AMLO a GIEI

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respaldó de nuevo a Alejandro Encinas por el caso Ayotzinapa, luego de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) rechazara como pruebas las capturas de pantalla de WhatsApp.

En la mañanera de hoy, AMLO informó que existen pruebas sólidas sobre el caso y aseguró que Encinas es incapaz de presentar información falsa sobre el caso Ayotzinapa.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ defendió la investigación encabezada por @A_Encinas_R sobre las desapariciones de #Ayotzinapa Esto después de que un peritaje solicitado por el #GIEI concluyera que no fue posible garantizar la originalidad de los mensajes de WhatsApp pic.twitter.com/YZJrtMqRCs — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 1, 2022

“Es un hombre incapaz de falsear información, se tienen todos los elementos para sostener la investigación y se van a seguir haciendo averiguaciones, se va ir fortaleciendo esta investigación, se va hacer justicia”, expresó.

AMLO reconoce trabajo del GIEI en caso Ayotzinapa

A pesar de que rechazó los dichos por el GIEI sobre las capturas de pantalla presentadas como pruebas, AMLO reconoció el trabajo de los investigadores, aunque recordó que de los cuatros, dos se retiraron.

“En el caso de estos expertos (del GIEI)ayudaron mucho, fueron los que demostraron que se había fabricado lo de la llamada verdad histórica, que a los jóvenes no los habían quemado en un basurero, gracias a ellos se demostró de que habían fabricado estos delitos con tortura y por consigna de algunas autoridades y siguen siendo muy buenas sus aportaciones que tan es así que se van dos y se quedan dos, vamos a seguir tomando en cuenta sus criterios y los puntos de vista de todos, constantemente hacemos un llamdo aquí”, expresó.

Ayer, el GIEI puso en duda la confiabilidad de las capturas de pantalla presentadas por la Comisión de la Verdad que se presentaron como prueba para asegurar que el caso de Ayotzinapa fue un crimen de Estado.