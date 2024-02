Los niños de la canasta: Así se ve el trabajo infantil en San Cristóbal de las Casas, Chiapas

En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el trabajo infantil y la explotación están a la orden del día. Basta con sentarse en la calle principal del municipio, para que niños cargando una canasta te ofrezcan sus productos.

Alejandro Villalvazo realizó un recorrido por la zona para Hechos Meridiano y detectó que, los conocidos como “niños de la canasta”, reciben órdenes similares. Todos se presentan con el mismo discurso para vender los productos que son entregados por adultos.

Algunos de estos niños de la canasta no rebasan ni los 10 años y aunque parezca, no, no es normal que se encuentren trabajando en la avenida principal como si nada pasara.

¿Cómo operan los niños de la canasta en Chiapas?

Los menores cargan consigo una canasta repleta de jaguares de barro que son entregados por sus padres. Estos los obligan a vender los objetos o serán golpeados apenas regresen a sus casas.

Alejandro Villalvazo cuestionó a los menores para visibilizar la problemática y encontró que algunos incluso están expuestos a diversos delitos. Sin embargo, los niños de la canasta han tenido que soportar todo tipo de comportamientos con el fin de vender las artesanías.

Además, prácticamente todos los entrevistados confirmaron que no estudian debido a que deben permanecer más de 12 horas en las calles en busca de dinero; algunos incluso se conforman con un poco de comida, mientras sus padres están esperando la ganancia del día.

¿Está prohibido el trabajo infantil en México?

En México, el trabajo infantil está prohibido por ley desde que se incluyó en la Ley Federal del Trabajo el catálogo de trabajos prohibidos para las niñas, niños y adolescentes, esto con la finalidad de salvaguardar su integridad física y emocional, ante la peligrosidad que representan estas labores.

En los últimos años se han emprendido diversas campañas para reducir el trabajo infantil en todo el país. Sin embargo, en sitios como San Cristóbal de las Casas, Chiapas, las autoridades y la ciudadanía no han logrado erradicar esta práctica.