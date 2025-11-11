“Los niños que no nacen no van a la escuela”: Mario Delgado justifica baja de matrícula escolar

A veces la política mexicana nos regala frases que parecen salidas de un manual de lógica elemental. Esta vez fue el turno del secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, quien, durante su comparecencia ante el Pleno del Senado por el Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, iluminó al país con una observación tan obvia como inolvidable: “Los niños que no nacen no van a la escuela”.

“De la pirámide a la pera”: así cambia México y su educación

Delgado explicó que la estructura poblacional mexicana ya no tiene forma de pirámide, como en décadas anteriores, sino de “pera”. Es decir, hay menos nacimientos, menos jóvenes y más adultos mayores.

Según el funcionario, esta transformación demográfica provoca una reducción en la demanda de servicios educativos, lo que significa menos alumnos en las aulas.

En sus palabras: “Tenemos menos niños que solicitan servicios educativos, menos niños que van a las escuelas porque los niños que no nacen no van a la escuela”.

Una obviedad que, dicho desde la tribuna del Senado, adquirió un tono entre el absurdo y la preocupación.

Tiempos “extraordinarios” para la educación… y para las frases

Mario Delgado insistió en que se viven “tiempos extraordinarios para la educación”, y que el sector es el eje del llamado Segundo Piso de la Cuarta Transformación. Sin embargo, la frase sobre los niños no nacidos terminó por eclipsar el resto de su mensaje.

En redes sociales, usuarios ironizaron con que la SEP finalmente descubrió la relación entre natalidad y matrícula escolar, mientras otros recordaron que la crisis educativa va más allá de los nacimientos: infraestructura insuficiente, falta de maestros y bajos aprendizajes siguen siendo los verdaderos pendientes.

Al final, la observación del secretario podría tener razón… pero también un toque de tragicomedia nacional: en México, hasta las verdades más simples pueden sonar a revelación.