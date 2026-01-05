¡Antes de Reyes Magos! Consulta el calendario del Hoy No Circula este 5 de enero

El programa ambiental Hoy No Circula continúa aplicándose en la Ciudad de México y en los municipios conurbados del Estado de México como parte de las estrategias permanentes para disminuir los niveles de contaminación atmosférica en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Para este lunes 5 de enero de 2026, las autoridades ambientales recordaron a los automovilistas las restricciones que deberán respetar a lo largo del día.

¿Qué vehículos no pueden circular este lunes?

De acuerdo con el calendario oficial del Hoy No Circula, los vehículos cuyas placas terminan en 5 y 6 deberán suspender su circulación este lunes, siempre que cuenten con engomado amarillo y holograma 1 o 2.

La restricción estará vigente desde las 5:00 de la mañana y hasta las 22:00 horas, tanto en las 16 alcaldías de la CDMX como en los municipios del Edomex donde opera el programa.

Estas medidas buscan reducir la emisión de contaminantes, particularmente durante la temporada invernal, cuando las condiciones climáticas suelen dificultar la dispersión de partículas nocivas en el aire.

El programa Hoy No Circula aplica en CDMX y Edomex.|Secretaría del Medio Ambiente.

Placas foráneas continúan exentas en Edomex durante temporada decembrina

Como parte de una disposición temporal, los vehículos con placas foráneas y aquellos con importación temporal vigente permanecen exentos del Hoy No Circula únicamente en el Estado de México. Esta medida está vigente del 1 de diciembre de 2025 al 9 de enero de 2026, por lo que sigue aplicando este lunes 5 de enero.

La exención busca facilitar la movilidad de turistas y visitantes durante el periodo vacacional de invierno, además de prevenir actos de extorsión contra conductores que no están familiarizados con las reglas del programa. Aun así, se recomienda portar la documentación vehicular en regla.

Lista de vehículos que pueden circular sin restricción

El Hoy No Circula contempla diversas exenciones permanentes para vehículos que cumplen con estándares ambientales más altos o desempeñan funciones esenciales. Entre ellos se encuentran:



Autos eléctricos, híbridos y con holograma de cero emisiones

Transporte público, escolar y de carga con autorización oficial

Vehículos de emergencia, seguridad y servicios básicos

Autos con pase turístico

Vehículos destinados al traslado de personas con discapacidad

Estos permisos permiten la libre circulación al acreditar un menor impacto ambiental o una función prioritaria para la sociedad.

Multas por no respetar el Hoy No Circula

Los automovilistas que incumplan las restricciones y circulen sin contar con una exención se exponen a multas que van de 20 a 25 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale aproximadamente a entre 2 mil y 3 mil pesos.

Durante periodos de contingencia ambiental, las sanciones pueden incrementarse debido al reforzamiento de la vigilancia. Las autoridades reiteran que respetar el Hoy No Circula no solo evita multas, sino que contribuye directamente a mejorar la calidad del aire en la región.

