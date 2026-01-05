VIDEO: Fernández Noroña confronta a ciudadano mexicano en Roma; revive el momento exacto

La primera polémica del senador Gerardo Fernández Noroña llegó luego de que se difundiera en redes sociales un video en el que se le observa confrontando de manera agresiva a un ciudadano mexicano en Roma, Italia.

El hecho ocurrió en la vía pública y fue documentado por el propio ciudadano, quien cuestionó al legislador sobre su estancia en el país europeo.

La grabación fue publicada por el usuario identificado como Roberto Quijano en la red social X, donde rápidamente generó reacciones divididas por el comportamiento del senador y el contexto del altercado.

VIDEO: Noroña agrede a persona durante visita en Roma

En las imágenes, el ciudadano se acerca a Fernández Noroña y le pregunta directamente qué se siente estar en Roma. Ante el cuestionamiento, el senador responde de forma molesta, asegurando que no es el único con derecho a estar en la ciudad. En ese momento, Noroña porta un paraguas y se muestra visiblemente alterado.

El intercambio sube de tono cuando el legislador realiza un manotazo hacia el teléfono celular con el que estaba siendo grabado. En el video también aparece una mujer que acompaña al senador, quien presuntamente agrede de manera física y verbal al ciudadano que documentaba el hecho.

Tras el enfrentamiento inicial, el hombre comienza a alejarse; sin embargo, Fernández Noroña lo sigue por la acera y, de acuerdo con lo que se observa en la grabación, lo obliga a bajar a la calle, lo que intensifica la discusión.

¿Qué pasó ahí, @fernandeznorona?



El senador de #Morena, el partido que tanto pregona austeridad, fue captado saliendo del exclusivo centro comercial Rinascente en Roma, Italia.



Por si fuera poco, agredió a una persona que lo cuestionó.



📹@RobertoQuijanoL… pic.twitter.com/pFbMvHzniI — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 4, 2026

Durante el video, el ciudadano afirma haber sido agredido por el senador, señalamiento que Fernández Noroña niega en repetidas ocasiones. Además, Quijano lo increpa por su postura política internacional, particularmente por defender al dictador venezolano Nicolás Maduro tras la intervención militar estadounidense en Venezuela, que derivó en la captura del mandatario y de su esposa, Cilia Flores, y su traslado a Estados Unidos.

Ante esto, el senador reconoce que solicita la liberación del presidente venezolano, postura que ha sostenido públicamente en otras ocasiones.

En su publicación, Quijano acusa directamente a Fernández Noroña de haber intentado quitarle el teléfono celular y señala que la acompañante del senador intentó agredirlo físicamente

Noroña reacciona a conflicto en Roma, Italia

Horas después, Fernández Noroña utilizó su cuenta de X para rechazar las acusaciones. En su mensaje, negó haber agredido al ciudadano y lo identificó como panista, además de calificarlo como “fascista, racista y clasista”.

Estoy en la calle, en una tienda de bolsas de piel y nunca lo agredí. El ciudadano es el panista Roberto Quijano. Fascista, racista y clasista al que salvé de que lo atropellaran. https://t.co/Vn3U7NslSy — Fernández Noroña (@fernandeznorona) January 4, 2026

El senador afirmó que el altercado ocurrió mientras se encontraba en una tienda y aseguró que incluso evitó que el ciudadano fuera atropellado.

La difusión del video ha reabierto el debate sobre la conducta pública de los representantes populares, especialmente cuando se encuentran fuera del país y bajo el escrutinio directo de ciudadanos inconformes.

