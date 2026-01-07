¿Miércoles de bici? Así queda el Hoy No Circula para este 7 de enero

Si este miércoles 7 de enero tienes pensado moverte en auto por la Ciudad de México o el Estado de México, más vale revisar el programa Hoy No Circula para evitar multas, corralón y dolores de cabeza. Aquí te explicamos de forma clara y directa qué autos descansan, en qué municipios aplica y qué vehículos sí pueden circular.

¿Qué autos no circulan el miércoles 7 de enero?

De acuerdo con el calendario del Hoy No Circula , los miércoles descansan:

Autos con engomado rojo

Placas con terminación 3 y 4

Holograma 1 y 2

La restricción aplica de 5:00 de la mañana a 10:00 de la noche, así que ojo si sales temprano o regresas tarde.

El Hoy No Circula se aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad.|CaME

¿Qué vehículos sí pueden circular?

No todo está prohibido. Sí pueden circular sin problema:

Autos con holograma 00 y 0

Vehículos eléctricos e híbridos

Motocicletas

Transporte público

Vehículos de emergencia

Autos conducidos por personas con discapacidad (con permiso vigente)

Si tu coche entra en alguno de estos supuestos, puedes circular sin preocuparte.

Municipios del Edomex donde aplica el Hoy No Circula

El programa no solo aplica en la CDMX , también en varios municipios del Estado de México. Aquí te dejamos la lista completa para que no te agarren en curva.

Valle de México (ZMVM): Tizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chimalhuacán, Chicoloapan, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

Valle de Toluca (ZMVT): Almoloya de Juárez, Calimaya, Chapultepec, Lerma, Metepec, Mexicaltzingo, Ocoyoacac, Otzolotepec, Rayón, San Antonio la Isla, San Mateo Atenco, Temoaya, Tenango del Valle, Toluca, Xonacatlán y Zinacantepec.

Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco (ZMST): Almoloya del Río, Texcalyacac, Atizapán, Tianguistenco, Capulhuac y Xalatlaco.

¡Atención #EdoMex!

la Verificación Vehicular 2026 ya tiene calendario. Programa tu cita obligatoria aquí: https://t.co/rES8Lt3wp4

y contribuye a un aire más limpio. #ElPoderDeServir pic.twitter.com/9MrwhgeYZg — Control de la Contaminación Atmosférica (@DGPCCA_Edomex) January 2, 2026

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Brincarte el Hoy No Circula puede salir caro. La sanción va de 20 a 30 UMAs, superando los 3 mil pesos además del envío del vehículo al corralón, lo que incrementa el gasto. Por eso, revisar el calendario antes de salir siempre es la mejor opción.

Recomendaciones rápidas



Verifica placa y engomado antes de arrancar

Considera transporte público o apps de movilidad

Si puedes, organiza tus traslados con anticipación

Con un poco de planeación puedes evitar contratiempos y circular sin estrés.