¿Puedes usar tu coche? Así aplica el Hoy No Circula este martes

Si este martes 6 de enero de 2026 tienes que salir temprano o planeas moverte por la Ciudad de México o el Estado de México, más vale revisar primero cómo aplica el programa Hoy No Circula, para evitar multas y corralón.

El Hoy No Circula funciona todos los días laborales y sí aplica este martes, sin importar que muchas personas aún estén regresando de vacaciones. Las restricciones dependen del color del engomado, el último número de placa y el tipo de holograma.

¿Qué autos NO circulan este martes 6 de enero?

Este martes no pueden circular los vehículos con las siguientes características:



Engomado rosa

Terminación de placa 7 y 8

Holograma 1 y 2

El horario de restricción es de 5:00 de la mañana a 10:00 de la noche, tanto en la CDMX como en los municipios del Estado de México donde aplica el programa.

Autos que SÍ pueden circular

Pueden circular sin problema:



Vehículos con holograma 0 y 00

Autos eléctricos e híbridos

Transporte público

Vehículos de emergencia

Autos conducidos por personas con discapacidad (con permiso visible)

Si tu coche entra en alguno de estos supuestos, puedes circular sin restricción, incluso si el engomado o la placa coinciden con el día.

Municipios del Estado de México donde aplica el Hoy No Circula

El programa no aplica en todo el Edomex, solo en la zona conurbada al Valle de México. Estos son los municipios donde sí hay restricción:

Valle de México (ZMVM) : Tizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chimalhuacán, Chicoloapan, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

: Tizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chimalhuacán, Chicoloapan, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco. Valle de Toluca (ZMVT): Almoloya de Juárez, Calimaya, Chapultepec, Lerma, Metepec, Mexicaltzingo, Ocoyoacac, Otzolotepec, Rayón, San Antonio la Isla, San Mateo Atenco, Temoaya, Tenango del Valle, Toluca, Xonacatlán y Zinacantepec.

Almoloya de Juárez, Calimaya, Chapultepec, Lerma, Metepec, Mexicaltzingo, Ocoyoacac, Otzolotepec, Rayón, San Antonio la Isla, San Mateo Atenco, Temoaya, Tenango del Valle, Toluca, Xonacatlán y Zinacantepec. Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco (ZMST): Almoloya del Río, Texcalyacac, Atizapán, Tianguistenco, Capulhuac y Xalatlaco.

Si circulas fuera de estos municipios, el programa no se aplica, aunque sí debes respetar otras normas de tránsito locales.

¿Cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Saltarse el programa puede salir caro. La multa va de 20 a 30 UMAs , lo que equivale a una sanción de entre 2,262 y 3,394 pesos., además del envío del vehículo al corralón, con costos extra por arrastre y resguardo.

Por eso, antes de salir, revisa tu engomado, placas y holograma. Un minuto de revisión puede ahorrarte horas de problemas.

Recomendaciones rápidas

