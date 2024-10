Por Amor a la Precisión | Los olvidados: Los muertos y desaparecidos del Obradorato

Captura de pantalla de Google Trends México (búsqueda del 16 de octubre de 2024) | FIA

“Si no pueden, renuncien pero no sigan ocupando las oficinas de Gobierno, no sigan recibiendo un sueldo por no hacer nada; eso es también corrupción”

Alejandro Martí (2008)

El inicio del sexenio de Claudia Sheinbaum se vio enrarecido por el clima de inseguridad y de violencia que impera en buena parte del territorio nacional.

Incluso, algunos opinólogos y comentaristas hicieron eco del Reporte diario de homicidios dolosos , elaborado por un grupo interdisciplinario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Recuento que transcribo a continuación:



DÍA

FECHA

HOMICIDIOS

ESTADOS CON MÁS HOMICIDIOS

1

1/OCT/24

80

GTO (19), CHIAPAS (9), EDOMEX (7)

2

2/OCT/24

85

GTO (8), SINALOA (8), CHIAPAS (8)

3

3/OCT/24

97

GTO (32), SINALOA (7), BC(6)

4

4/OCT/24

63

SINALOA (8), EDOMEX (7), NL (7)

5

5/OCT/24

75

GTO (19), MICHOACÁN (7), EDOMEX (6)

6

6/OCT/24

88

GTO (13), BC (12), MORELOS (9)

7

7/OCT/24

78

SINALOA (11), GTO (9), JALISCO (8)

8

8/OCT/24

72

GTO (7), BC (7), CHIHUAHUA (6)

9

9/OCT/24

78

NL (11), GTO (9), SINALOA (7)

10

10/OCT/24

62

GTO (8), CDMX (6), JALISCO (6)

11

11/OCT/24

75

GRO(10), GTO (9), NL (8)

12

12/OCT/24

91

SINALOA (13), GTO (9), EDOMEX (9)

13

13/OCT/24

90

MOR (12), MICHOACÁN (8), GTO (6)

14

14/OCT/24

69

SINALOA (10), GTO (6), CHIHUAHUA (6)

15

15/OCT/24

80

GTO (15), SINALOA (11), BC (9)



Tabla 1. Elaboración propia con datos del “Reporte diario de homicidios dolosos” recopilados por FIA Investigación

(AMLO) 92 VS. 79 (SHEINBAUM)

De la tabla anterior, se puede establecer que en 15 días de gobierno de Claudia Sheinbaum hay 79 homicidios diarios en promedio, con Guanajuato y Sinaloa como los principales focos rojos.

Una cifra que contrasta con los 92 homicidios diarios en promedio del presidente Andrés Manuel López Obrador, que en dos mil 98 días registró 193 mil 612 homicidios, de acuerdo con información oficial de su último informe de seguridad .

PERSONAS DESAPARECIDAS

Y no sólo eso porque del 1 de diciembre de 2018 al 30 de septiembre de 2024, es decir, a lo largo de todo el obradorato, se registraron 151 mil 308 personas desaparecidas, no localizadas y localizadas, con base en los resultados de Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) .

De las cuales, 98 mil 587 personas fueron localizadas (bendito Dios); más o menos, el 65% de todos los registros, como se muestra en el siguiente gráfico:

Captura de pantalla de la búsqueda “Personas desaparecidas, no localizadas y localizadas, rango de fechas de hechos: 01/12/2018 - 30/09/2024” del RNDPNO | FIA

Sin embargo, 52 mil 721 personas permanecen bajo el estatus jurídico de persona desaparecida o no localizada.

LOS OLVIDADOS DEL SEXENIO

En suma, 246 mil 333 personas se convirtieron en los olvidados del sexenio de Andrés Manuel López Obrador (193 mil 612 víctimas de homicidio y 52 mil 721 desaparecidos o no localizados). Ni más ni menos.

246 mil 333 fantasmas con nombre y apellido mientras algunos se aferran al ambiente enrarecido del inicio de gobierno de Claudia Shainbaum Pardo.

¿Habrá justicia para ellos? ¿Reparación del daño para las familias? ¿Medidas de prevención y no repetición? ¿O simplemente se perderán en un capítulo del sexenio más violento de la Historia pero que tuvo al presidente más querido?

¿Ustedes qué opinan? Los leo.

Entre tanto, el PRI olvidó más.