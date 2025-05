¿Los perros pitbull son agresivos? Experta explica si son mascotas o una amenaza, y cómo tratarlos

Los perros de raza pitbull han sido por años objeto de controversia. ¿Son realmente agresivos por naturaleza o simplemente víctimas de su reputación? En entrevista para Hechos AM, la especialista en comportamiento canino Marlene del Solar aclara los mitos y verdades detrás de estos perros.

Todo esto a raíz de un caso particular que sacudió a la Ciudad de México hace una semana, cuando un hombre fue atacado por sus propios perros y mordido por uno, precisamente pitbull, por lo que se reavivó la discusión sobre el instinto de este perro de raza grande.

Vale la pena iniciar señalando que, de acuerdo con Marlene, todo depende del entorno y la responsabilidad del dueño, el principal responsable de que el pitbull no tenga comportamientos agresivos.

¿Los pitbull son agresivos por naturaleza?

Según explicó Del Solar en la entrevista, no todos los pitbull son agresivos, pero pueden desarrollar conductas destructivas o violentas si no reciben el trato adecuado. “La raza necesita dueños responsables. Son perros súper inteligentes, siempre están atentos y con mucha energía, por lo que si no tienen los incentivos correctos, tienden a desarrollar comportamientos destructivos debido a la energía acumulada”, explicó.

El ejercicio, la disciplina y la estimulación mental son claves para mantener a un pitbull equilibrado. “Si no se tiene el ejercicio adecuado, algunas veces llegan a ser agresivos, pero no todos. Todo depende mucho del dueño”, agregó la experta.

Marlen Del Solar explica que no todos los pitbull son agresivos, pero pueden desarrollar conductas destructivas o violentas si no reciben el trato adecuado |Foto: Unsplash

¿Por qué los pitbull tienen fama de peligrosos?

El estigma social alrededor de los pitbull proviene de su origen como perros de pelea, algo que aún los marca hasta hoy. “Ese es el estigma y la satanización que tiene la raza, pero realmente si un perro es bien educado, va a ser un buen perro todo el tiempo. Podemos tener chihuahueños que son mucho más agresivos y es lo mismo”, subrayó Marlene.

Este juicio erróneo ha hecho que muchas personas tengan miedo de la raza sin conocer realmente su naturaleza afectiva y leal.

Los pitbull pueden ser excelentes mascotas familiares si se les proporciona una educación adecuada desde cachorros. Del Solar recomienda que siempre se manejen con correa y collar, ya que suelen ser muy efusivos al momento de jugar. “No es que sean agresivos, es que tienen una energía que necesita canalizarse”.

Los perros pitbull pueden ser excelentes mascotas familiares, pero también son la raza con más reportes de ataques en el mundo

¿Cuántos pitbull se pueden tener en casa?

Sobre la cantidad de perros que una familia puede tener en casa, la experta señala que lo importante es que haya suficiente espacio y una correcta socialización. “Se pueden tener varios, pero siempre y cuando haya suficiente espacio y estén educados sin jerarquías. Este no es el detonante de una agresión, sin embargo, es fundamental asesorarse con un experto en cada caso individual”.

Los pitbull no son una amenaza por naturaleza, sino una raza que requiere compromiso, ejercicio, y sobre todo, un dueño informado y consciente. Lejos de ser peligrosos, pueden ser mascotas fieles y amorosas si se les trata con respeto y se les entrena adecuadamente. Como cualquier perro, lo que define su comportamiento es el entorno en el que se desarrolla.