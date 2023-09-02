Una característica de los presidentes en el mundo es que la mayoría son personas de edad avanzada, con largas carreras en la política; sin embargo, ahora los millennials ya están ganando terreno, pues algunos mandatarios son menores de 40 años, una edad en la que difícilmente podrían haber llegado a ese cargo hace una década. Conoce quienes son los presidentes más jóvenes.

¿Quiénes son los presidentes más jóvenes del mundo?

Gabriel Boric

Se convirtió en presidente de Chile con 35 años de edad, siendo el presidente más joven de América Latina. Lleva un año y medio al frente del país. Comenzó su carrera política en 2013.

Sanna Marin

Con 34 años de edad fue elegida como Primera Ministra de Finlandia en diciembre de 2019, concluyendo su mandato en abril de 2013. Es considera la líder más joven en la historia del país y de Europa.

Nayib Bukele

Es uno de los dirigentes actuales más jóvenes del mundo. Llegó a la presidencia de El Salvador en 2019 con 37 años de edad. Su gestión ha sido marcada por su lucha contra los pandilleros.

Irakli Garibashvili

A los 38 años de edad se convirtió en el Primer Ministro de Georgia en 2021. Es uno de los presidentes más jóvenes del mundo.

Emmanuel Macron

El mandatario de Francia llegó al poder por primera vez en 2017 cuando tenía 37 años de edad, lo que lo convirtió en el presidente más joven del país. Aunque actualmente tiene 45 años, se encuentra entre los líderes de menor edad en el mundo.

|Reuters

¿Quién es el mandatario más joven de la historia del mundo?

Kim Jong-un, presidente de Corea del Norte, es considerado el hombre que más joven se convirtió en jefe de estado, ya que ascendió al poder en 2011 con tan solo 28 años de edad; actualmente tiene 36.

Los presidentes de mayor edad a nivel internacional

En contra parte también ha habido presidentes que llegaron al poder siendo muy mayores. El más reciente es Joe Bide, líder de una de las mayores potencias mundiales.

Joe Biden

El mandatario de Estados Unidos fue elegido a los 78 años, actualmente tiene 80 años y buscará la reelección en las elecciones del 2024.

|Reuters

Mahathir Mohamad

Fungió como primer ministro de Malasia hasta 2020, renunció al puesto cuando tenía 94 años.

Reina Isabel

Estuvo al frente de Reino Unido durante 70 años, lo que la convirtió en la líder mundial más longeva en la historia del mundo. Murió a los 96 años de edad.

