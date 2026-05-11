Mujer muere atropellada por tráiler tras brutal accidente en Guatemala

En Guatemala, una mujer murió después de que un tráiler la atropellara y le pasara por encima, en un trágico accidente en la comunidad de San Cristóbal.

Detalles del accidente en el Boulevard de la Villa Deportiva

El impactante suceso ocurrió el 9 de mayo de 2026 cuando la víctima circulaba en una motocicleta en el Bulevar de la Villa Deportiva. En dicha vía secundaria, los conductores están obligados a detenerse para dar prioridad a los vehículos que circulan en la vía principal.

La mujer viró en la esquina y no se percató de que un tráiler circulaba en la vía, por lo que, al girar a la derecha, el vehículo no pudo frenar, con lo cual ella chocó a un costado de la unidad, perdió el control y cayó al pavimento.

Video del momento en que tráiler atropella a motociclista en San Cristóbal

Las pesadas llantas del tráiler le pasaron por encima, lo que le causó la muerte inmediata. El conductor de la unidad de carga detuvo su marcha. Una cámara de vigilancia instalada en las cercanías logró captar en video el momento del accidente.

A la zona llegaron peritos del Ministerio Público y oficiales de la policía, con el fin de realizar las investigaciones correspondientes y esclarecer las condiciones en las que sucedió el accidente.

Las autoridades de tránsito de Guatemala pidieron a los conductores de vehículos que respeten las señales de tránsito y los límites de velocidad con el fin de evitar accidentes.