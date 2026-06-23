Buscaba el rechazo de la gente y México mostró lo contrario: El experimento social de un influencer neozelandés en el Mundial 2026

Un experimento social diseñado para documentar el rechazo humano fracasó rotundamente debido a la hospitalidad mexicana. Hermann, un creador de contenido originario de Nueva Zelanda con más de un millón de seguidores en redes sociales, viajó al país con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 para poner a prueba a los habitantes locales a través de su conocido proyecto digital “Daily Rejection” (Rechazo Diario).

La premisa de su canal consiste en abordar a extraños en la calle y solicitarles favores incómodos o peticiones inusuales con la expectativa de recibir un rotundo no. Sin embargo, durante su estancia en el estado de Jalisco, el influencer descubrió que las dinámicas de amabilidad en el territorio nacional operan de manera muy distinta a lo que está acostumbrado en otras partes del mundo.

Del “Rechazo Diario” a la televisión nacional en Zapopan

El punto de quiebre de su experimento ocurrió en el municipio de Zapopan, justo cuando el equipo de noticias de Hechos Meridiano se preparaba para realizar un enlace informativo en vivo. Hermann se acercó a los reporteros de televisión y les lanzó una pregunta directa: "¿Puedo salir en televisión nacional?”.

“Ah, claro. Do you speak English? I just a little”, fue la respuesta inmediata del equipo de producción, que no dudó en incluirlo en la transmisión. Lo que los periodistas no sabían en ese momento es que estaban siendo grabados en secreto a través de unos lentes con cámara integrada que el neozelandés utiliza para registrar las reacciones genuinas de las personas. En lugar de encontrar una barrera o una negativa por interrumpir la logística de un noticiero en vivo, Hermann obtuvo un micrófono abierto para saludar a la audiencia con un entusiasta: “Hola, ¿cómo estás, México? ¡Viva México, cabrones!”.