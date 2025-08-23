Japón vive en el futuro y ahora, con cada paso que se da en algunas partes de su capital, se genera electricidad. En lugares de elevada afluencia, como la estación de Shibuya y la estación de Tokio, se están instalando losetas inteligentes con tecnología piezoeléctrica, que son capaces de convertir la presión de los pies de miles de transeúntes en energía utilizable.

Se trata de un avance que combina innovación tecnológica, sostenibilidad y vida urbana, todo esto con el objetivo de reducir la dependencia de combustibles fósiles en un país que busca constantemente nuevas formas de enfrentar la crisis climática.

Losetas inteligentes: ¿cómo funcionan los pisos piezoeléctricos?

La tecnología se basa en el efecto piezoeléctrico, que convierte la presión mecánica en electricidad; así que cada vez que una persona pisa una de estas baldosas inteligentes, se genera una pequeña carga eléctrica que, sumada a miles de pasos que da la gente todos los días, se traduce en energía suficiente para alimentar sistemas de iluminación, pantallas y señalización digital.

De acuerdo con Pavegen, compañía británica pionera en este tipo de desarrollos, una instalación en un área con alto flujo de peatones puede llegar a producir hasta 5 vatios por paso, por lo que en Tokio, donde cuentos de miles de personas transitan a diario, el potencial energético es enorme.

¿Por qué Tokio es el escenario ideal para las baldosas inteligentes?

Cabe decir que Tokio es una de las ciudades más transitadas del mundo: tan solo en la estación de Shinjuku pasan más de 3 y medio millones de personas cada día, según datos de la East Japan Railway Company (JR East).

Con esta densidad de peatones, las baldosas piezoeléctricas representan una oportunidad única para aprovechar el movimiento humano como recurso energético renovable. Además, Japón se ha propuesto reducir sus emisiones de carbono en un 46% para el año 2030, de acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente, así que proyectos como este encajan perfectamente en esa meta.

¿Dónde más se aplica la tecnología de pisos piezoeléctricos en el mundo?

Aunque Japón está dando un paso importante en su implementación a gran escala, las losetas piezoeléctricas ya se han probado en lugares como:

Aeropuertos en Londres y Abu Dabi

Espacios públicos en Hong Kong

Estadios deportivos en Estados Unidos y Europa.

Estos proyectos han demostrado que la energía generada no sustituye fuentes principales, pero sí puede alimentar servicios locales como luces LED, pantallas informativas y hasta cargadores de dispositivos móviles.

¿Un futuro en el que caminar ilumine las ciudades?

Expertos señalan que este tipo de innovación no es la solución definitiva a una crisis energética, pero sí forma parte de una estrategia más amplia de energías limpias y sostenibles. En un contexto donde cada acción cuenta para reducir la huella de carbono, transformar un simple paso en electricidad es un avance simbólico, además de práctico. La pregunta ahora es: ¿estaremos caminando pronto sobre pisos que iluminen nuestras propias ciudades?