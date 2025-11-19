Aparatosa volcadura de pipa provoca cierre parcial en la México-Querétaro

Emergencia y caos vial en la autopista México-Querétaro. Durante la mañana de este miércoles 19 de noviembre, la Guardia Nacional carreteras alertó sobre una aparatosa volcadura de una pipa que colapsa el tránsito en dirección a la Ciudad de México, por lo que piden extremar precauciones.

Caos vial tras la volcadura de pipa en la México-Querétaro: así quedó el tránsito hacia la CDMX

A través de un breve boletín informativo emitido en sus canales oficiales, la Guardia Nacional carreteras indicó que el violento choque ocurrió minutos antes del amanecer, cerca de las 07:00 horas, en el kilómetro 096+000, por lo que ante el grave siniestro se registra un cierre parcial a la circulación.

En imágenes y videos compartidos por automovilistas y transportistas en redes sociales se aprecia una fila kilométrica de vehículos completamente detenidos, algunos sin posibilidad de avanzar ni unos metros.

Las grabaciones muestran autos, tráileres y autobuses atrapados en el embotellamiento, así como conductores descendiendo de sus unidades para intentar conocer la causa del bloqueo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VOCALISTA DE GRUPO EL TIEMPO SUFRE APARATOSO ACCIDENTE EN AUTOPISTA MÉXICO-MORELIA

#TomePrecaución en #EdoMéx se registra cierre parcial de circulación tras #AccidenteVial cerca del km 096+000 de la carretera México-Querétaro con dirección a CDMX. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/rn8kxPCepd — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) November 19, 2025

Volcadura de pipa en la México-Querétaro: Operativo complica el avance de vehículos

A la zona llegaron rápidamente cuerpos de emergencia, paramédicos, unidades de protección civil y elementos de seguridad, quienes comenzaron las maniobras para asegurar el área y evitar riesgos mayores.

Su primera tarea fue revisar la pipa volcada para descartar fugas o derrames peligrosos que pudieran generar un mayor incidente. De manera paralela, personal de la Guardia Nacional coordinó el tránsito sobre la México-Querétaro para permitir el paso de grúas y equipos especializados.

Las autoridades pidieron a los automovilistas mantener la calma, respetar los cierres temporales y no intentar atravesar la zona, pues las maniobras requerían espacio libre para mover la pesada unidad; también recomendaron usar rutas alternas hacia la Ciudad de México y mantenerse atentos a los avisos oficiales mientras continuaban los trabajos.

A pesar de lo aparatoso de las imágenes y del impacto que generó la volcadura en plena hora pico, solo se reportan daños materiales. No hay personas lesionadas, confirmaron los rescatistas en el sitio; as operaciones de retiro y limpieza continúan para restablecer la circulación cuanto antes.