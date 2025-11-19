Precio de la gasolina hoy 19 de noviembre: Así queda a mitad de semana

Estamos a mitad de semana y los precios fluctúan. Este miércoles 19 de noviembre es el momento ideal para revisar el rendimiento de tu gasolina después del regreso del puente. Mantenerse informado sobre el precio es la mejor herramienta para evitar gastos hormiga y hacer rendir el tanque hasta la próxima quincena.

Para ayudarte a cuidar tu economía, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el reporte actualizado con los costos promedio a nivel nacional y en los principales estados, con base en la información oficial de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

¿Cuál es el precio promedio de gasolina en México hoy 19 de noviembre de 2025?

Gasolina Regular precio por litro: $23.38 pesos

precio por litro: Gasolina Premium precio por litro: $25.85 pesos

precio por litro: Diésel precio por litro: $26.25 pesos

Precio del gas natural vehicular hoy miércoles 19 de noviembre de 2025

Mínimo por litro: $10.99 pesos

por litro: $10.99 pesos Promedio por litro: $12.58 pesos

por litro: $12.58 pesos Máximo por litro: $14.49 pesos

¿Cuál es el precio de gasolina en CDMX hoy 19 de noviembre de 2025?

Gasolina Regular precio por litro: $23.46 pesos

precio por litro: $23.46 pesos Gasolina Premium precio por litro: $26.07 pesos

precio por litro: $26.07 pesos Diésel precio por litro: $26.02 pesos

La principal diferencia entre gasolina premium y magna, está en su composición; la de color verde no contiene plomo y es una de las más comunas en el mundo.|FIA

Precio del litro de gasolina en Edomex hoy 19 de noviembre de 2025

Gasolina Regular precio por litro: $23.70 pesos

precio por litro: $23.70 pesos Gasolina Premium precio por litro: $25.49 pesos

precio por litro: $25.49 pesos Diésel precio por litro: $25.90 pesos

¿Cuál es el precio promedio de gasolina en Jalisco hoy 19 de noviembre?

Gasolina Regular precio por litro: $23.87 pesos

precio por litro: $23.87 pesos Gasolina Premium precio por litro: $26.46 pesos

precio por litro: $26.46 pesos Diésel precio por litro: $26.28 pesos

¿Cuál es el precio del litro de gasolina en Nuevo León hoy 19 de noviembre?

Gasolina Regular precio por litro: $23.35 pesos

precio por litro: $23.35 pesos Gasolina Premium precio por litro: $27.13 pesos

precio por litro: $27.13 pesos Diésel precio por litro: $25.99 pesos

¿Dónde cargar gasolina para ahorrar este miércoles?

A mitad de semana, encontrar el mejor precio puede hacer la diferencia. Hoy, una de las gasolinas regulares más económicas se ubica en la zona norte, en Nava, Coahuila, con un precio de $21.70 pesos por litro. Por otro lado, la gasolina premium más costosa se reporta en Guaymas, Sonora, donde el litro alcanza los $28.25 pesos.

