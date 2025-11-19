¡Infierno en la Tierra! Incendio arrasa con 170 casas en Japón: un muerto y un desaparecido

Un poderoso incendio arrasó con más de 170 viviendas de la ciudad costera de Oita, en el suroeste de Japón, convirtiéndose en uno de los peores siniestros urbanos del país en prácticamente medio siglo.

La tragedia ocurrió en el distrito Saganoseki alrededor de las 5:40 p.m. (hora local), según reportó la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres de Japón. Los fuertes vientos costeros hicieron que las llamas se propagaran con rapidez hacia zonas boscosas cercanas y hasta una isla deshabitada frente a la costa nipona.

Apocalipsis en Japón: incendio destruye más de 170 edificios en Oita y deja al menos un muerto

¿Qué pasó en Oita? Cerca de unos 200 residentes fueron evacuados a un albergue de emergencia, luego del estallido del fuego; además, se reportó un apagón eléctrico que dejó sin electricidad a cerca de 300 hogares en la zona cercana al incendio.

Un muerto, un desaparecido y una herida por incendio en colonia de Japón

Autoridades locales señalan que al menos una persona resultó muerta, además de que hay otra persona desaparecida, un hombre de aproximadamente 70 años; además de que una mujer en sus 50 resultó levemente herida.

Las causas exactas del incendio se encuentran bajo investigación, pero los reportes señalan que la combinación de vientos fuertes, viviendas antiguas de madera y calles estrechas dificultaron las tareas de control para los bomberos. Al menos 200 bomberos, decenas de camiones de bomberos y helicópteros del ejército fueron movilizados para combatir las llamas.

Primer ministro expresa apoyo y condolencias ante el poderoso incendio en Oita

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, expresó sus condolencias a los afectados, además de que aseguró que el gobierno dará apoyo total para las labores de reconstrucción y asistencia. Para esto fue que ya se activaron mecanismos de emergencia con autoridades locales y nacionales para coordinar la respuesta al desastre.

