Brutal choque en Zapopan: 2 camionetas involucradas y un detenido con arma en Guadalajara

Tres incidentes marcaron las últimas horas en la Zona Metropolitana de Guadalajara: Un adulto mayor fue localizado sin vida en una vivienda, un hombre terminó detenido por portar un arma oculta, y un choque frontal en Zapopan dejó dos camionetas en pérdida total.

Choque frontal entre camionetas en Zapopan deja daños totales

En la colonia Rural Zapopan, unidades de emergencia respondieron a un choque frontal entre dos camionetas en avenidas Lindavista y Lindavista Poniente, donde uno de los vehículos presuntamente habría volcado tras el impacto.

Aunque el accidente dejó daños materiales severos y ambos vehículos fueron declarados pérdida total, no se reportaron lesionados. Paramédicos de Cruz Verde valoraron a los ocupantes y descartaron traslados médicos.

🔴#IMPORTANTE | Se registró un fuerte accidente entre dos camionetas sobre las calles de la Col. Rural en el municipio de Zapopan, no hubo lesionados de gravedad.



Con información: René Hernández, (@Renee_Hdez). pic.twitter.com/A9iPeY1cNq — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) November 19, 2025

Hallan sin vida a adulto mayor en Guadalajara; investigan causa de muerte

Un hombre de la tercera edad fue encontrado sin vida al interior de una vivienda en la colonia José Clemente Orozco, en el municipio de Guadalajara. Su familia pidió apoyo a elementos de seguridad luego de localizarlo sin vida dentro del domicilio ubicado en las calles 12 y 13.

Al llegar, policías de Guadalajara confirmaron la escena y solicitaron paramédicos de Cruz Verde, quienes determinaron que el hombre había fallecido hacía más de cinco días, presentando avanzado estado de descomposición.

🔴#IMPORTANTE | Localizaron a un adulto mayor sin vida en un domicilio de la Calle 13 en la Col. José Clemente Orozco de Guadalajara, la zona fue acordonada por las autoridades en espera del personal de Ciencias Forenses.



Con información: René Hernández, (@Renee_Hdez). pic.twitter.com/rLL0h5vCDM — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) November 19, 2025

¿De qué murió el adulto mayor? Paramédicos informaron que fue imposible determinar de inmediato la causa de muerte debido al estado del cuerpo. La Fiscalía del Estado y peritos forenses realizaron labores en el lugar para descartar indicios de violencia. Será la necropsia de ley la que confirme las causas oficiales del fallecimiento.

Detenido por tirar basura… pero llevaba un arma oculta en la sudadera

En un hecho distinto, policías municipales patrullaban la zona de Av. Patria y Ávila Camacho, en la colonia Country Club, cuando detectaron a un hombre arrojando basura en la vía pública, lo que derivó en una inspección por una falta administrativa.

Durante la revisión, los oficiales hallaron una pistola calibre .22 escondida en la bolsa frontal de su sudadera. El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, delegación Jalisco, para investigaciones correspondientes.

Estos tres hechos ocurridos en distintos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara reflejan tanto incidentes fortuitos como acciones derivadas de revisiones preventivas; ¿crees que aumentan la percepción de inseguridad en la ciudad?