Louise Fletcher muere a los 88 años, ¿quién fue la ganadora al Oscar?

La Associated Press informó que la actriz Louise Fletcher, quien fue ganadora a un Oscar por su papel en la película “One Flew Over the Cuckoo’s Nest” de 1975, falleció hoy a los 88 años de edad, pero ¿quién fue esta gran actriz?

De acuerdo a su agente, la actriz Louise Fletcher, murió mientras dormía acompañada de su familia en su casa de Montdurausse, Francia; no se revelaron más detalles sobre su muerte; sin embargo, su hijo informó que murió de causas naturales.

¿Quién fue Louise Fletcher, la famosa enfermera Ratcheden?

Estelle Louise Fletcher, mejor conocida como Louise Fletcher, nació en Birmingham, Alabama, Estados Unidos (EU), quien comenzó su carrera como actriz en la serie de televisión “Maverick”, en el año 1959.

Asistió a la Universidad de Carolina del Norte, se mudó a Los Ángeles, donde trabajaba como secretaria durante el día y tomaba clases de actuación por las noches.

Louise Fletcher comenzó su carrera de actuación participando en varias producciones de televisión; sin embargo, en 1960, después de casarse con Jerry Bick, se retiró del mundo de la actuación para dedicarse a educar a sus hijos.

Tiempo después, en 1974, volvió a la pantalla grande actuando en “Ladrones como nostros”, posteriormente fue llamada por Miloš Forman, director de cine, para que interpretara a la enfermera Mildred Ratched en la película One Flew Over the Cuckoo’s Nest.

Louise Fletcher ganó un Oscar a mejor actriz en 1976

En 1976, la actriz, Louise Fletcher, ganó el Oscar a la mejor actriz principal por su interpretación de la despiadada enfermera Mildred Ratcheden, en One Flew Over the Cuckoo’s Nest, una adaptación de la homónima de Ken Kesey de 192, dirigida por Miloš Forman.

Durante su discurso de aceptación, Louise Fletcher, utilizó lenguaje de signos americano para dar las gracias a sus padres sordos, además agradeció al público por odiarla.

La interpretación de Louise Fletcher, como la enfermera Mildred Ratcheden, futan memorable que incluso Netflix, plataforma de streaming, realizo una serie llamada “Ratched”, la cual cuenta la historia del origen de la enfermera convertida en villana.

“It looks like you all hated me so much that you've given me this award for it, and I'm loving every minute of it.”



Louise Fletcher accepting the Best Actress Oscar at the 48th Academy Awards for her performance as Nurse Mildred Ratched in ‘One Flew over the Cuckoo's Nest.’ pic.twitter.com/ZRb8H58Nfk — The Academy (@TheAcademy) July 22, 2022

Con información de Reuters.

