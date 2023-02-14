¡Love is in the Square!, bodas de San Valentín en Nueva York

Durante esta jornada del Día de San Valentín, el amor esté en el aire, sobre todo en el área de la emblemática Times Square en donde al menos un par de parejas efectuaron sus bodas durante el evento denominado: "Love in Times Square" en la "Gran Manzana".

Cabe señalar que este par de bodas fueron oficiadas por un invitado "sorpresa", el diseñador de moda estadunidense: Christian Siriano.

Kristen LaBoy, una autoproclamada "geek del teatro", conoció a Jesús Torres, su ahora esposo durante la contingencia sanitaria provocada por la Covid-19, señala que se conocieron "En la verdadera moda de las citas en línea que aumentaron debido a los encierros provocados por la Covid-19. Afortunadamente nos conocimos, y eso fue todo, fue historia para nosotros. Simplemente sabíamos que queríamos estar juntos".

LaBoy también dijo ella fue la de la idea casarse durante este Día de San Valentín en Nueva York y agrega que: "El amor por Broadway es realmente lo mío. Mi primer espectáculo de Broadway fue -Cats-. Entonces, a partir de ahí, todas las luces brillantes, todo el brillo y el glamour, es realmente increíble. De hecho, hice un ramo de Playbill solo para mostrar mi apoyo al teatro".

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Thank you to @Minted for bringing the love to Times Square this V-Day ❤️ pic.twitter.com/tIK2Bh68rd — Times Square (@TimesSquareNYC) January 13, 2023

Propuestas, bodas y renovacipón de votos durante Día de San Valentín en Nueva York

Por otra parte se encuentran Rachel Federman y Alexandre Pérez, una pareja que ha estado junta durante 21 años y quienes ya hasta tienen dos hijos pero eso no fue impedimento para casarse en San Valentín y en Nueva York.

Durante este Día de San Valentín y poco después de formar parte de las bodas en Times Square de Nueva York, Federman quien aseguró que se sentía feliz, agregó que: "Estoy pensando un poco: -¿Es esto real?, ¿Es esto real?-, Debido a toda la atención y también hemos estado juntos 21 años y no nos hemos casado, así que estoy procesando esto. No sé, es algo agradable. Ahora entiendo por qué la gente se casa".

Alexandre Pérez dijo que: "No queríamos una gran boda, así que esta es la boda más pequeña que podemos pensar como neoyorquinos".

Después de sus nupcias, las parejas se besaron y abrazaron frente a un taxi antiguo de la ciudad de Nueva York, que estaba lleno de flores y que fue diseñado por Catherine Dash y Fernando Kabigting, cortesía de Minted Weddings.