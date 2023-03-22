California, bajo el agua tras inundaciones por clima invernal

La emergencia por el mal clima continúa en California, Estados Unidos. Un drone logró captar imágenes desoladoras de las secuelas de la última racha del clima invernal que dejó una parte de la ciudad bajo el agua tras las severas inundaciones.

Aunque es el segundo día oficial de la primavera en Estados Unidos, el frío y las lluvias no han dado tregua. Varias ciudades a los largo de la costa del Pacífico hasta el sur de San Francisco, todavía están empapadas por las tormentas.

En California aún hay advertencias por la tormenta invernal especialmente para las montañas altas, donde se espera que todavía caigan varios centímetros de nieve y se extienda a través del suroeste y centro de la Gran Cuenca y las Montañas Rocosas.

La tormenta marcó el duodécimo río atmosférico que golpea la costa oeste de Estados Unidos desde diciembre, derivado de una inmensa corriente de vapor de agua transportado por el aire desde el océano a la tierra en episodios de fuertes lluvias, nieve y posteriores inundaciones.

California bajo alerta por tormenta invernal

Más de 15 millones de personas se encuentran bajo alerta en California, principalmente en las zonas costeras de Los Ángeles a San Diego y las cordilleras transversal y peninsular adyacente.

|Reuters

Ello porque se esperan hasta 7.6 centímetros de lluvias en las regiones costeras y los valles del sur de California.

Los pronósticos también alertan sobre fuertes vientos en gran parte del estado, con ráfagas que alcanzarían casi los 121 kilómetros por hora en las montañas y desiertos del sur de California.

"Las cantidades de precipitación en los valles densamente poblados y las zonas costeras oscilarán generalmente entre 38 y 63 milímetros. Cuando se añade la escorrentía de las empinadas montañas cercanas, donde los totales de precipitación pueden superar 100 milímetros, numerosas inundaciones repentinas son probables", advirtieron los meteorólogos.

