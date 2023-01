Estos son los lugares de México en los que ya no se podrá fumar

El domingo 15 de enero de 2023 entra en vigor la reforma al Reglamento de la Ley para el Control del Tabaco, con el cual queda prohibido fumar en los lugares públicos de todo México.

De acuerdo con el decreto del Diario Oficial de la Federación (DOF), aprobado en febrero 2022, queda prohibido fumar en sitios públicos, como oficinas, restaurantes, hoteles, parques y playas.

La reforma al Reglamento de la Ley para el Control del Tabaco tiene como objetivo proteger a la población en general contra la exposición al humo de tabaco y emisiones en cualquier área física con acceso al público.

Lugares de México en los que queda prohibido fumar

Con base al Diario Oficial de la Federación (DOF), la Ley para el Control del Tabaco, establece que a partir del 15 de enero está prohibido fumar en:



Espacios cerrados

Lugares de trabajo

Transporte público

Espacios de concurrencia colectiva

Escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos

El artículo contempla espacios de México o cualquier área física con acceso al público, como:



Sedes donde se realizan espectáculos

Hoteles

Estadios

Restaurantes

Cabe destacar que en el caso de los restaurantes, estos establecimientos tampoco podrán ofrecer servicio con opción de mesa o espacios para fumar, pues las zonas exclusivamente para fumar deberán ubicarse solamente en espacios al aire libre, en las cuales está prohibido brindar la prestación de cualquier servicio o consumo de alimentos, bebidas o entretenimiento.

También queda prohibido promocionar productos de tabaco

Además de la prohibición para fumar en público, la reforma establece que la publicidad y difusión de productos de tabaco está prohibida por cualquier canal.

Por ende, ya no se permitirá la promoción de productos de tabaco en cualquier medio de difusión o comunicación, a fin de que no se fomente la compra y consumo en la población. Es decir, no se pueden mostrar los cigarros en tienditas, establecimientos de conveniencia o supermercados.

Para promover su venta y comercialización, las tiendas deben colocar una lista textual y escrita especificando sus precios, sin logotipos, sellos o marcas.

¿Qué hacer si alguien fuma en público?

Para asegurar el derecho a la protección de la salud, el DOF establece que es obligación de la persona propietaria, administradora o responsable de cada negocio tomar las siguientes medidas: