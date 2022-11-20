Siete lugares turísticos que debes visitar si viajas a Qatar

Este 20 de noviembre inicia el mundial de futbol en Qatar 2022 y de acuerdo con autoridades se espera que haya al menos 1.2 millones de visitantes, estos son algunos lugares turísticos que podrán visitar las personas que acudieron a ese país o buscan vacacionar en ese lugar.

La capital de Qatar, Doha, es el lugar donde existe más oferta turística, ya que concentra gran parte de los atractivos, principalmente por sus centros comerciales, uno de ellos conocido como Villaggio, es atravesado por góndolas, como si se tratara de Venecia.

Qué lugares se pueden visitar en Qatar

El Corniche

Ubicada en una de las vías importantes de Doha, el Corniche ofrece paseos marítimos en los que se podrá observar la espectacular vista de la capital. Cuenta con un parque y una zona en donde los visitantes pueden realizar deportes al aire libre o simplemente pasear.

Souq Waqif

Qatar, como la gran parte de medio oriente, es reconocido por los mercados o también conocidos como zocos. Uno de ellos el Souq Waqif en donde se vende no solo perfumes y especies típicas qataríes, sino también se encuentran restaurantes con comida tradicional.

El Souq Waqif es un inmueble que data del siglo XIX, en el que convergen beduinos y comerciantes locales, el cual recientemente tuvo una restauración.

The Pearl o La Perla

Se trata de una isla artificial sobre el mar en West Bay, en la capital qatarí, que se destaca por ser una zona de viviendas y comercios de lujo.

Se llega a La Perla a través de un puente o una embarcación y su nombre se debe a que era la zona en donde se hacían trabajos para recolectar perlas.

Aspire Tower

En Doha no solo destaca por los centros comerciales, sino también por el Aspire Tower, un rascacielos construido en 2006 para celebrar los Juegos Asiáticos, pues en su cúspide se instaló la antorcha olímpica.

El rascacielo cuenta con 300 metros de altura y 36 plantas y su diseño se asemeja a una antorcha. Su exterior tiene una cubierta de malla metálica que crea un efecto especial.

Actualmente alberga un hotel, un centro comercial, restaurante e instalaciones deportivas y desde este rascacielos se puede admirar las vistas que ofrece Doha.

Khor Al Adaid

En contraste con el centro de Doha plagado de lugo, Khor Al Adaid es un lugar natural de los más impresionantes de Qatar, ya que este mar es de los pocos en donde el mar se adentra en el desierto y crea un lago de agua salada.

En Khor Al Adaid los turistas pueden practicar diversos deportes acuáticos.

Al Zubarah

Otro de los lugares turísticos de Qatar es Al Zurabah, una ciudad abandonada, la cual fue construida por comerciantes de Kuwait en el siglo XVIII, pero que quedó en el abandono en 1900.

Tras su restauración, este fuerte se convirtió en un museo y en el que se da cuenta de cómo era la actividad comercial de aquellos años, ya que la arena cubrió los restos de mezquitas, casas y cabañas de pescadores del sitio, además de sus murallas.

Museos en Qatar

La sede de la copa de futbol también cuenta con varios museos que se vuelven uno de los lugares turísticos por excelencia.

El Museo de Arte de Qatar ofrece, además de su arquitectura, 11 galerías en las que se pueden proyectar la formación de la península de Qatar, la industria de perlas y el petróleo.

En el Museo Faisal Bin Qassim Al Thani se pueden admirar diversos hallazgos paleontológicos hallados en la península qatarí, pero también se expone una colección de coches usados en la zona.

En el Museo de Arte Contemporáneo (Mathaf) expone cerca de 6 mil obras de arte que van desde la cultura musulmana hasta el arte contemporáneo.

El Museo de Arte Islámico ofrece una exposición de piezas que datan de hasta mil años referentes a esta religión. El gobierno busca impulsar no solo la tradición musulmana sino el arte.

Estos son algunos de los lugares turísticos de Qatar que los visitantes podrán disfrutar durante su estancia en el mundial de futbol.