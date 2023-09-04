¡Se baja! Luis Donaldo Colosio confirma que no buscará la presidencia en las elecciones 2024

El alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, dio a conocer que no buscará la candidatura de Movimiento Ciudadano (MC) para las elecciones 2024 que serán unas de las más grandes de la historia por elegir al nuevo ejecutivo federal y a los gobernadores de múltiples estados.

Colosio argumentó que por el momento respeta el cargo y las tareas que actualmente tiene, por esta razón no busca distraerse, pues no es el “momento adecuado” para participar en las elecciones presidenciales al tener poco tiempo en cargos públicos.

“Me propuse esperar a que fueran los tiempos legales para hablar de cosas futuras, sobre todo con cosas que no tienen que ver con mi trabajo. Yo respeto mucho mi encargo como para estar distraído con cosas que no ocurren”, dijo.

¿Por qué Luis Donaldo Colosio declinó sus aspiraciones presidenciales por MC?

Durante un discurso ofrecido en la Universidad de Monterrey, el político mexicano consideró que aún hay muchas cosas por mejorar, principalmente necesita madurar como persona, padre, esposo y servidor público, por esto es importante reconocer que aún no podría asumir el cargo.

Colosio Riojas agregó que durante este proceso buscará conformar un equipo que le permita aspirar a un proyecto de nación, al tiempo que trabajará en ganarse la confianza de la gente rumbo a aspiraciones futuras.

Otro motivo que conmovió a los presentes fueron sus hijos, pues aseguró que ahora necesitan un papá y por ahora prefiere pasar tiempo con ellos, por lo que quizá sea el argumento “más egoísta de todos”.

“Mis hijos están pequeños. Son mi mundo entero y necesitan un papá y este es el momento para estar con ellos”, remarcó.

🚨#AlertaADN

Luis Donaldo Colosio (@colosioriojas) no participará por la candidatura presidencial por el Movimiento Ciudadano para el 2024 pic.twitter.com/3REWhmfHvh — adn40 (@adn40) September 4, 2023

¿Quién es Luis Donaldo Colosio Rioja, quien se bajó de la candidatura presidencial?

Oriundo de Magdalena de Kino, Sinaloa, Luis Donaldo Colosio Riojas enfrentó una infancia complicada por la muerte de su padre y su madre, esta última a causa de un cáncer de páncreas.

Actualmente, se desempeña en el mundo de la política y se ha desarrollado en distintos ámbitos tras obtener su título en Derecho. Fue diputado local en Nuevo León del 1 de septiembre del 2018 al 1 de febrero de 2021.

En enero de 2021, se registró como precandidato a la alcaldía de Monterrey para competir en las elecciones estatales de 2021, las cuales ganó con 6 puntos de diferencia.

