Luis Patricio tiene TDA y tuvo que ampararse para estudiar en escuela de Morelos

Vivir con Trastorno de Déficit de Atención (TDA) en México es sinónimo de limitaciones para poder estudiar en una escuela, este es el caso de Luis Patricio de 13 años a quien le negaron el acceso en el Centro Educativo Cocoyoc en el estado de Morelos.

Fue hace 2 años cuando la escuela negó el acceso a Luis Patricio cuando iba en quinto de primaria pero también a su hermano José María solo por ser de su parentesco.

De acuerdo con la mamá de los niños, Maribel Ponzanelli el argumento que le dio la directora del Centro Educativo es que “no era escuela para el niño”, si más explicación, por lo que decidió recurrir al amparo, mediante el cual se les concedió de manera provisional en junio del 2022, pero este recurso legal fue impugnado.

Son embargo, el pasado 13 de febrero, la jueza Martha Eugenia López del Quinto Distrito de Cuernavaca, Morelos otorgó el amparo definitivo y obligó a las autoridades del Centro Educativo a admitir a los niños en este ciclo escolar a pesar de que uno de ellos tiene TDA.

En el amparo se precisa que la escuela también debe implementar un sistema de capacitación para que los profesores atiendan a los alumnos con TDA.

Maribel comenta que a pesar de ganar el amparo definitivo, el Centro Educativo Coyococ en Morelos les sigue negando el acceso a Luis de 13 años y a José de 14 años.

¿Por qué no estudiar a Luis Patricio en escuela de Morelos?

Entrevistada en el noticiero Hechos AM, la madre de los niños explicó que la directora asegura que por por tratarse de una escuela de alto rendimiento, Luis Patricio no puede permanecer ahí, además de que asegura que “el niño no da” y reprobó la lengua materna, lo cual le impide seguir en la institución.

Refirió que a pesar de haber recurrido a las autoridades, la institución consideró que no solo el menor, sino su familia son un “peligro” para el plantel por lo que por ser una institución privada, nadie les podría obligar a admitir a Luis Patricio.

Actualmente, Maribel junto con su familia viven en Baja California Sur, ahí aceptaron a sus hijos en una escuela para estudiar la secundaria, pero le parece injusto que haya tenido que cambiar su lugar de residencia por el acoso del que fue víctima durante el proceso.

¿Qué es el TDA?



El trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDA/TDAH) es uno de los trastornos del neurodesarrollo más frecuentes de la niñez.

El diagnóstico se realiza en la niñez y a menudo dura hasta la edad adulta.





Los niños con TDAH pueden tener problemas para prestar atención, controlar conductas impulsivas y pueden actuar sin pensar cuál será el resultado o ser excesivamente activos.

Los niños con TDAH pueden tener las siguientes conductas: