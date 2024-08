Lucy Bravo, conductora y enviada especial de Fuerza Informativa Azteca a la Convención Nacional Demócrata 2024, entrevistó en exclusiva a Maca Casado, portavoz para medios latinos de la campaña Harris-Walz; este es el mensaje para la comunidad latina.

Maca Casado, quien asegura que con Kamala Harris se hará historia “nominando a la primera mujer hija de migrantes, a la primera mujer afroamericana a la presidencia de Estados Unidos, rumbo a hacer historia el 5 de noviembre”.

Mensaje de Maca Casado para la comunidad latina

Maca Casado, portavoz para medios latinos de la campaña Harris-Walz, asegura que el mensaje “es primero que todo lo importante que es: participar en esta selección; segundo: Kamala Harris, es mucho lo que está en juego para la comunidad latina, en esta elección”.

En entrevista para cámaras y micrófonos de TV Azteca, Maca Casado agregó que “Kamala Harris es hija de migrantes. Su mamá llegó a este país a los 18 años sin conocer bien el idioma. Kamala Harris entiende la lucha que enfrentamos muchos de nosotros, ella es la encarnación del sueño americano, ella quiere que este sueño americano pueda perderse para todos”.

Maca Casado habla acerca del cierre de fronteras

La portavoz de la campaña Harris-Walz, señaló que “el presidente Biden y la vicepresidenta Harris propusieron, no solamente una, sino dos veces este año, un proyecto de ley para asegurar la frontera y Trump lo mató él mismo, llamó a los Senadores y dijo -no voten por eso porque si votan por eso Biden va a ganar-; a Trump no le importa solucionar ninguna crisis”.

Kamala Harris tiene dos propósitos, “número uno: asegurar la frontera, va a pasar ese proyecto de ley buscando soluciones, un tema en donde los estadounidenses demandan acciones; número dos: mantener a las familias unidas, seguir siendo la campeona que ha sido toda su vida para los “ Dreamers ” y buscar esa reforma migratoria que tanto necesita este país. El gobernador Tim Walz es un hombre con un gran récord de acuerdos bipartidistas, este es un liderazgo nuevo Kamala Harris va a luchar por nosotros mientras Donald Trump nos desprecia”.

Visión de Kamala Harris respecto la cooperación entre México y Estados Unidos

Maca Casado, señaló que “México es un aliado estratégico para Estados Unidos y además vamos a hacer historia. Imagínate esas dos presidentas juntas, eso va a ser historia para este mundo, para todas las niñas, para todas las mujeres; estamos en tiempos diferentes”.

Kamala Harris va a seguir trabajando con Mexico para asegurar; bueno, primero que los mexicanos estén seguros, que los estadounidenses estén seguros, para acabar con los coyotes que ponen en riesgo en nuestras comunidades, para mitigar el tráfico del fentanilo. En una realidad que la administración Biden-Harris ha sido la administración que más fentanilo incautado en la historia, vamos a seguir trabajando juntos”.