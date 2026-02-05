Encuentran dos cadáveres en una cueva de la zona rústica de Tlalpan; dan con 3 sospechosos

Trabajos de inteligencia e investigación de campo permitieron a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) detener a tres presuntos implicados en un doble homicidio, cuyos cuerpos fueron abandonados al interior de una cueva en la zona rústica de la alcaldía Tlalpan.

Los detenidos, capturados en posesión de más de 100 dosis de droga, fueron ubicados tras un seguimiento virtual que conectó su ruta de escape desde el lugar del hallazgo hasta el pueblo de San Miguel Topilejo.

El crimen: Cuerpos en la zona rústica de Tlalpan

La investigación comenzó el pasado 29 de enero, cuando policías capitalinos tomaron conocimiento del hallazgo de dos personas sin vida dentro de una cavidad natural en la colonia Jardines de San Juan.

Al analizar las cámaras de videovigilancia del Centro de Comando y Control (C2) Sur, las autoridades detectaron un vehículo color dorado que llegó al sitio. Sus tripulantes descendieron y, minutos después, huyeron a toda velocidad. Sin embargo, los sospechosos intentaron despistar a la autoridad cambiando de unidad a un auto color gris con marcas de hojalatería (reparaciones) en salpicaderas y cofre.

Capturan a tres en Topilejo, CDMX

Fue la madrugada de este 4 de febrero cuando el cerco se cerró. Durante recorridos de reconocimiento en la calle Vista Hermosa, colonia Pueblo de San Miguel Topilejo, los oficiales ubicaron el auto gris con permiso provisional.

Al notar la presencia policial, los tres sujetos intentaron huir corriendo hacia un predio donde estaba estacionada otra camioneta blanca, pero fueron interceptados en una rápida maniobra operativa.

Tras la revisión preventiva, a los hombres de 27, 40 y 51 años de edad se les aseguraron:



66 envoltorios de cocaína en piedra.

de cocaína en piedra. 39 bolsitas con cocaína en polvo.

con cocaína en polvo. 32 dosis de aparente marihuana.

de aparente marihuana. Tres teléfonos celulares y los dos vehículos implicados.

Al cruzar información en la base de datos criminal, se reveló que el detenido de 27 años cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario en 2022 por Robo Agravado, mientras que el sujeto de 51 años tiene antecedentes ante el Juez Cívico. Todos quedaron a disposición del Ministerio Público para definir su situación legal por delitos contra la salud y su probable participación en los homicidios.