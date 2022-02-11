Macron no quiso dejar su ADN en Rusia y se sentó lejos de Putin
Macron no quiso hacerse una prueba de Covid-19 en Rusia para no dejar su ADN y prefirió sentarse a seis metros de distancia de Putin.
Al inicio de esta semana, el presidente de Francia Emmanuel Macron se reunió con el mandatario ruso, Vladimir Putin en Moscú y estuvieron sentados en una mesa durante más de cinco horas a una distancia de seis metros, para hablar del conflicto con Ucrania. Estuvieron a esa distancia porque Macron no quiso hacerse una prueba rusa de Covid-19 para no dejar su ADN en manos de médicos rusos.