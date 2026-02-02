Laura Fernández promete mano dura contra la delincuencia tras ganar elecciones presidenciales en Costa Rica

Laura Fernández, candidata del partido oficialista Pueblo Soberano en Costa Rica, ganó las elecciones presidenciales al alcanzar alrededor del 48% de los votos, con lo cual dejó de lado la necesidad de presentarse a una segunda vuelta.

Con estudios de Ciencias Políticas y Políticas Públicas, la exministra de Planificación del presidente saliente Rodrigo Chaves se impuso a sus 19 opositores. Además, su partido, llamado Pueblo Soberano, alcanzó 38 de las 57 curules del parlamento del país.

Perfil de la presidenta electa: De exministra de Chaves a la Casa Presidencial

A sus 39 años de edad, Fernández será la segunda mujer presidenta que tiene Costa Rica , después de Laura Chinchilla, quien encabezó el país centroamericano de los años 2010 a 2014.

Tras alcanzar la victoria, Laura Fernández prometió un mandato de “diálogo y concordia nacional, respetuoso y firme del Estado de derecho ”.

Aunque la reelección consecutiva no existe en Costa Rica, promete incluir a Chaves en su gobierno. Construyó su carrera como asesora política y funcionaria en el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, donde Chaves la nombró ministra en 2022.

¿Qué es la "Tercera República"? El ambicioso plan de cambio de Fernández

Fernández enfatizó la continuidad del cambio. "Costa Rica ha votado por la continuidad del cambio", declaró la presidenta electa. Dirigiéndose a sus seguidores, agregó: "A mis partidarios les digo: son horas de alegría, y tenemos todo el derecho de celebrar esta victoria".

Transición en Costa Rica: Fecha de toma de posesión y relación con Rodrigo Chaves

Su principal rival, Álvaro Ramos del socialdemócrata Partido Liberación Nacional, obtuvo el 32% de los votos. Reconoció la derrota y aseguró que su agrupación actuará como oposición vigilante ante el nuevo gobierno. Ahora Costa Rica inicia un período de transición política, previo a la toma de posesión el 8 de mayo.

En el escenario, Fernández subrayó el mandato popular. "El mandato que me da el pueblo soberano es claro: el cambio será profundo e irreversible", afirmó. Predijo transformaciones en la oposición: "Mirando los resultados electorales de hoy, me atrevo a predecir que uno de los cambios más significativos y definitorios de la Tercera República —que comienza hoy— será en la forma en que actúen la oposición y los partidos políticos en general hacia el gobierno".

