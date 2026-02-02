Trump baja el telón del Kennedy Center tras cancelación de artistas; ¿por qué las celebridades no quisieron presentarse?

El icónico Kennedy Center for the Performing Arts, ahora rebautizado como Trump Kennedy Center , se prepara para un cambio radical. El presidente Donald Trump anunció que el complejo cerrará sus puertas por aproximadamente dos años a partir del próximo 4 de julio.

El objetivo oficial es acelerar una remodelación profunda que, según el mandatario, sacará al recinto de un estado "deteriorado y anticuado" para convertirlo en un bastión de entretenimiento de clase mundial. Sin embargo, el proyecto nace entre andamios y una creciente soledad artística.

Trump dice que será un plan de obra para un "bastión de clase mundial"

Con un presupuesto asignado de 257 millones de dólares bajo el proyecto de ley "One Big, Beautiful Bill", la administración busca atacar años de rezago en mantenimiento. El plan incluye la restauración del mármol exterior, la renovación total de las butacas y la modernización tecnológica de los escenarios.

Trump asegura que el cierre total es la estrategia más eficiente para entregar resultados de alta calidad en un tiempo récord, prometiendo que el recinto será "mucho mejor de lo que jamás ha sido".

¿Qué artistas cancelaron presentaciones en el Kennedy Center?

A pesar de las promesas de modernización, el centro enfrenta una crisis de contenido sin precedentes. Desde que se añadió el nombre del presidente al complejo, una ola de figuras de la cultura ha decidido retirarse por motivos ideológicos y políticos.

El caso más emblemático es el del legendario compositor Philip Glass, quien canceló el estreno mundial de su sinfonía sobre Abraham Lincoln programado para junio. A él se han sumado figuras como la soprano Renée Fleming y diversas compañías de danza y teatro que, en un gesto de protesta, han preferido buscar otros foros antes que asociar sus nombres con la nueva identidad del centro.

Expertos y financiamiento: El respaldo detrás de la obra

El presidente insiste en que la decisión cuenta con el respaldo de "expertos altamente respetados" que coinciden en que la estructura financiera y física del centro era insostenible.

Trump afirmó que los fondos para la seguridad, las reparaciones de capital y la restauración están completamente garantizados. No obstante, esta confianza choca con la realidad de una cartelera que se desmorona día con día debido a las cancelaciones masivas que comenzaron apenas se anunció el cambio de nombre.

¿Qué pasará con el Kennedy Center?

La gran incógnita no es si el mármol brillará o si las butacas serán cómodas, la duda es si habrá artistas que quieran utilizar el lugar para dar presentaciones, o el icónico escenario seguirá con los telones abajo.

Por ahora, el 4 de julio marcará el inicio de un silencio prolongado en el Trump Kennedy Center, donde el ruido de la construcción reemplazará a los aplausos del público.