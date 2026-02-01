“No tienen dinero": Trump asegura que llegará a acuerdo con Cuba sobre petróleo

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, aseguró que está cerca de que su nación llegue a un acuerdo con Cuba, tras el anuncio de gravar con impuestos a los países que suministren petróleo a la dictadura de la isla.

Trump vaticina acuerdo inminente con Cuba ante asfixia energética

“Creo que vamos a llegar a un acuerdo con Cuba. Creo que seremos amables. Tenemos una situación muy mala para Cuba. No tienen dinero. No tienen petróleo”, señaló el mandatario a periodistas a bordo del Air Force One en camino a Florida el 31 de enero de 2026.

.@POTUS on Cuba: "We're starting to talk to Cuba... A lot of people that live in our country were treated very badly by Cuba... They haven't seen their family, their country, for many, many decades. I'll be able to work that out." pic.twitter.com/OhkHbkuRzu — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) February 1, 2026

Trump respondió a un periodista sobre que Cuba podría tener una crisis humanitaria sobre esta medida, pero el presidente estadounidense aseveró que no debe ocurrir dicha situación, ya que “probablemente acudirían a nosotros y querrían llegar a un acuerdo para que Cuba volviera a ser libre”.

Añadió que muchos cubanos en Estados Unidos quisieran volver a su país de origen, pero la isla “tiene un problema” y por ello “nos gustaría resolverlo”.

Sin Venezuela ni México: La crisis de combustible que acorrala a Cuba

En 2025, Venezuela era el mayor proveedor de petróleo de Cuba, lo que cubría aproximadamente un tercio de las necesidades diarias de la isla. El suministro desde Venezuela disminuyó tras el bloqueo estadounidense a los envíos desde allí, incluso antes de la detención del presidente venezolano Nicolás Maduro.

Además, semanas atrás, la agencia de noticias Reuters reveló que México, el principal proveedor de Cuba después de que Venezuela cortara los envíos en diciembre, estaba revisando si continuar enviando petróleo en medio de temores de que pudiera enfrentar represalias de Washington.

¿El pacto con México? Trump asegura que dejarán de dar petróleo a Cuba

En ese sentido, Trump aseveró que habló con el gobierno de México para pedir que dejaran de enviar petróleo a Cuba, a lo que accedió.

“La presidenta de México, la presidenta Sheinbaum, fue muy buena; le dije: ‘mira, no queremos que envíen petróleo allá’. Y ella no está enviando nada”, aseveró Donald Trump ante periodistas.