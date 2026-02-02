Mujer latina asesina a su esposo y le arranca un testículo en España; habría sido por un ataque de celos

El barrio de Uribarri, en Bilbao, España , despertó con una noticia que parece salida de una pesadilla. Una mujer de origen latinoamericano acabó con la vida de su pareja en el domicilio que compartían.

Lo que comenzó como una mañana tranquila terminó en un despliegue policial masivo después de que la propia agresora alertara a las autoridades sobre lo que acababa de hacer dentro de su vivienda.

🇪🇸🇻🇪 | Una mujer venezolana asesina a su marido de 67 años y le amputa un testículo con un cuchillo en Bilbao, España, «por celos». pic.twitter.com/95YBomduvG — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) February 2, 2026

Mujer atacó a su esposo mientras dormía

Según las primeras investigaciones de la Ertzaintza (policía local), la mujer no le dio oportunidad de defensa a su marido. Aprovechando que el hombre de 67 años se encontraba dormido, comenzó a atacarlo con un arma blanca.

La saña del acto fue tal que, además de las múltiples heridas de arma blanca que le causaron la muerte, la mujer le realizó una mutilación genital, arrancándole un testículo en medio de la agresión.

La confesión: "Tenía las manos manchadas de sangre"

Tras cometer el homicidio, la mujer salió del inmueble. Vecinos y testigos relataron que se le vio en la vía pública con restos de sangre en las manos antes de que llamara al servicio de emergencias.

Cuando los agentes llegaron al lugar, la sospechosa confesó el crimen de inmediato. Los policías hallaron el cuerpo sin vida del hombre y el arma homicida dentro de la casa, procediendo a la detención de la mujer de 55 años sin que esta opusiera resistencia.

🚨 Detenida una mujer de 55 años en Bilbao por matar a su pareja y cortarle los genitales.



📲 Lee la noticia al completo aquí: https://t.co/3dCR8sv9Jm pic.twitter.com/KYoxYIZ5M4 — okdiario.com (@okdiario) January 30, 2026

Celos e infidelidad: La principal hipótesis del motivo

Aunque la investigación sigue abierta, fuentes policiales han señalado que un fuerte ataque de celos podría haber sido el detonante. Se sospecha que la mujer creía que su esposo le era infiel, lo que la habría llevado a planear el ataque mientras él descansaba.

Hasta el momento del suceso, no existían denuncias previas por violencia en la pareja ni antecedentes que hicieran presagiar un desenlace tan fatal.

El esposo de la mujer era dueño de un bar en España

La víctima era una figura muy conocida y apreciada en la zona, ya que regentaba el popular 'bar Fernan'. Los vecinos se mostraron incrédulos, describiendo a la pareja como personas que no solían causar problemas.

La brutalidad del asesinato ha roto la paz de una comunidad que nunca esperó ver al hostelero protagonizando una nota roja de tal magnitud.

🚨 Un presunto homicidio ha conmocionado al barrio de Uribarri, en Bilbao, #España. Una mujer de 55 años fue detenida tras ser señalada como la principal sospechosa de la muerte de su pareja, un hombre de 67 años, cuyo cuerpo fue hallado en el interior de su vivienda. 📲… pic.twitter.com/hPLEfbCzFO — Ecuavisa Noticias (@EcuavisaInforma) February 2, 2026

El proceso legal tras la brutal agresión

La detenida se encuentra bajo custodia policial a la espera de pasar a disposición judicial. La policía científica continúa recolectando pruebas en la vivienda para reconstruir paso a paso cómo ocurrió la amputación y las puñaladas.