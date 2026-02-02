¡A plena luz del día y frente a todos! Asaltan joyería con martillos en Richmond, Inglaterra

Lo que debía ser una mañana tranquila de sábado en el pintoresco callejón de Paved Court, en Richmond, Inglaterra, se convirtió en una escena de caos y violencia. Dos sujetos con el rostro cubierto y capuchas irrumpieron en esta zona peatonal, conocida por sus calles empedradas, para atacar una famosa joyería .

El estruendo de los cristales rotos rompió la calma de los cafés y boutiques cercanas, dejando a todos los presentes en estado de shock.

🇬🇧 | Un robo de joyas en Richmond, Londres. pic.twitter.com/d3rtCkCFSV — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) February 1, 2026

El ataque: Cristales rotos y audacia criminal en Inglaterra

Cerca de las 10:30 de la mañana, los delincuentes utilizaron martillos pesados para destrozar el cristal principal del establecimiento. Sin importarles la presencia de transeúntes, los sujetos jalaron los restos del vidrio templado para acceder a las piezas de lujo que estaban en exhibición.

La escena fue captada por vendedores de tiendas vecinas, quienes, impresionados, grabaron con sus teléfonos cómo los rateros operaban con total impunidad frente a sus ojos.

Empleado de la joyería trató de frustrar el robo

El video que circula en redes sociales muestra un momento de gran tensión: mientras los ladrones metían joyas en una bolsa azul, los empleados intentaban desesperadamente detener el saqueo. Uno de los trabajadores fue visto tratando de golpear las manos de los asaltantes con una pequeña caja, mientras otro retiraba apresuradamente los objetos del mostrador para ponerlos a salvo dentro de la tienda.

A pesar del forcejeo, los asaltantes no se detuvieron hasta obtener un botín considerable.

We’re shocked by the violent attack on a jewellery store in #Richmond in broad daylight. Read our full statement on Facebook: https://t.co/Bfq0M0SpjO pic.twitter.com/SuRKcNkgQ6 — The Richmond Society (@richmondsociety) February 1, 2026

Escape hacia Richmond Green y movilización policial

Tras completar el robo en apenas unos minutos, los dos hombres corrieron a toda velocidad en dirección a Richmond Green, perdiéndose entre las calles aledañas antes de que la policía pudiera interceptarlos. La Policía Metropolitana (Met Police) llegó al lugar poco después y calificó el incidente como un "robo agravado".

Hasta el momento, no se han realizado arrestos, pero las autoridades han lanzado un llamado urgente para que cualquier testigo aporte información que ayude a identificar a los responsables.

¿Qué sigue en la investigación del caso?

La policía está analizando los videos grabados por los testigos y las cámaras de seguridad de la zona para rastrear la ruta de escape de los ladrones. Se sospecha que podrían formar parte de una banda dedicada al robo de relojes y joyería de alta gama que ha estado operando en el oeste de Londres.

Mientras tanto, la joyería permanece cerrada para reparar los daños y evaluar el monto total de lo robado, en medio de un clima de incertidumbre para los pequeños comercios de la zona.