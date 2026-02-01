Al menos 9 muertos tras accidente de autobús en Turquía

Un autobús con 34 pasajeros volcó este domingo 1 de febrero de 2026 en la ciudad de Antalya, Turquía, y dejó un saldo trágico de al menos nueve muertos y 26 heridos, según la agencia de noticias turca IHA. El vehículo viajaba desde Tekirdag hacia Antalya bajo condiciones climáticas adversas, con lluvia intensa que empapaba la carretera.

Los equipos de emergencia llegaron de inmediato al lugar del siniestro. Atendieron a los heridos y trasladaron a las víctimas en camillas para recibir atención médica urgente. Grúas y personal de rescate trabajaron en la recuperación del autobús , que quedó volcado en una zanja al lado de la vía, como muestran imágenes aéreas con drones.

Pasajero sobreviviente describe el terror: "El conductor iba muy rápido en la curva"

Un pasajero del autobús relató los instantes de pánico a la prensa. “Veníamos de Isparta hacia Antalya. Había niebla en la carretera. El conductor iba muy rápido. Al llegar a la curva, no pudo girar. Primero nos volcamos de lado y patinamos. Luego, la barrera se incrustó en el autobús y volamos colina abajo con los pasajeros”, explicó sin revelar su nombre.

El autobús había salido de Tekirdag la noche anterior, lo que suma horas de viaje en condiciones peligrosas.

8 dead after bus overturns in Antalya, Turkey. pic.twitter.com/PY39wg1So8 — Breaking911 (@Breaking911) February 1, 2026

Gobernador de Antalya confirma: “Niebla, lluvia y alta velocidad en intersección fatal”

El gobernador de Antalya, Hulusi Sahin, habló directamente en la escena con los reporteros y aunque destacó que las condiciones del accidente serán determinadas posteriormente, resaltó las condiciones de lluvia en el pavimento.

“Los detalles del accidente se determinarán más adelante mediante una investigación técnica, pero como ven, llueve y el suelo está mojado. También había algo de niebla en ese momento. Sin embargo, este no es un lugar para ir rápido; es una intersección. Parece que el autobús entró en la intersección a gran velocidad. Estas cosas se aclararán en etapas posteriores”, afirmó.

Imágenes impactantes: autobús volcado en zanja con equipos de rescate en acción

Las grabaciones aéreas muestran el autobús de lado en la zanja, rodeado de vehículos de emergencia. Grúas lo levantaron y lo cargaron en un camión grande para su investigación de lo sucedido. El personal inspeccionó el sitio mientras continuaban las labores de investigación y recuperación.