Juez libera a Liam Conejo, niño detenido por ICE en Estados Unidos

La imagen de un niño de 5 años con un gorro de conejo azul frente a su casa nevada en un suburbio de Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos, mientras agentes federales lo rodeaban, se volvió viral y desató indignación. Un juez federal ordenó el sábado 31 de enero de 2026 la liberación inmediata de Adrián Conejo Arias y su hijo Liam Conejo Ramos , detenidos por oficiales de inmigración durante una redada. Esta mañana, ambos subieron a un avión de vuelta a Minneapolis .

El pequeño ecuatoriano y su padre, quienes ingresaron legalmente a Estados Unidos como solicitantes de asilo, enfrentaron una detención abrupta en la entrada de su hogar. Agentes armados y enmascarados los trasladaron más de 2 mil kilómetros hasta el Centro Residencial Familiar del Sur de Texas en Dilley, un lugar diseñado para familias. Permanecieron allí por más de una semana, separados de su rutina en Columbia Heights.

Juez federal libera a Liam y padre: “Traumatizar niños por cuotas de deportación”

La orden judicial exigía su liberación a más tardar el martes, mientras avanza su caso de inmigración en los tribunales. El juez de distrito estadounidense Fred Biery emitió una opinión contundente que reprende al gobierno.

Biery criticó “la ignorancia del gobierno respecto a un documento histórico estadounidense llamado Declaración de Independencia” y citó las quejas de Thomas Jefferson contra “un rey con aspiraciones autoritarias”. Agregó que hoy “la gente escucha ecos de esa historia”.

Yesterday, five-year-old Liam and his dad Adrian were released from Dilley detention center. I picked them up last night and escorted them back to Minnesota this morning.



Liam is now home. With his hat and his backpack.



Thank you to everyone who demanded freedom for Liam. We… pic.twitter.com/XmUvXEthma — Joaquin Castro (@JoaquinCastrotx) February 1, 2026

El caso de Liam surgió de “la búsqueda gubernamental, mal concebida e implementada de forma incompetente, de cuotas diarias de deportación, aparentemente incluso si ello implica traumatizar a niños”, escribió el juez.

“Observar el comportamiento humano confirma que para algunos de nosotros, la pérfida sed de poder ilimitado y la imposición de crueldad en su búsqueda no conocen límites y carecen de decencia humana. Y que se condene el Estado de derecho”.

Biery aclaró que Liam y su padre podrían enfrentar deportación eventual, pero “ese resultado debería producirse a través de una política más ordenada y humana que la que existe actualmente”. Concluyó citando a Benjamin Franklin en la Convención Constitucional de 1787: “¿Y bien, doctor Franklin, qué tenemos?” “Una república, si son capaces de conservarla”.

Detención ICE niños en Minneapolis: 4 estudiantes atrapados en redada masiva

Liam formó parte de cuatro estudiantes detenidos por inmigración en un suburbio de Minneapolis, según el Distrito Escolar de Columbia Heights. Además del pequeño, agentes capturaron a dos jóvenes de 17 años y un niño de 10 años, informó la superintendente Zena Stenvik la semana pasada.

