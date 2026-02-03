¿Trato a la vista? Trump y Cuba confirman diálogo tras amenazas del republicano

La diplomacia entre Cuba y Donald Trump ha dado sus primeras señales de vida en medio de una tormenta política. Carlos Fernández de Cossío, viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, confirmó que ambos países mantienen canales de comunicación abiertos.

Aunque todavía no existe una "mesa de negociación" establecida, el diplomático aseguró que el gobierno de EU sabe que Cuba está lista para un diálogo "serio, significativo y responsable". Este movimiento representa el primer indicio de distensión tras la captura de Nicolás Maduro y el endurecimiento de la presión estadounidense.

.@POTUS on Cuba: "They're not getting any money from Venezuela and they're not getting any money from anywhere. It's a failed nation. Mexico is going to cease sending them oil... We are dealing with the Cuban leaders right now." pic.twitter.com/Is32s6gmxS — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) February 2, 2026

Cuba confirma comunicación con Trump para negociar

El Ministerio de Relaciones Exteriores en La Habana dejó claro que existe un intercambio de mensajes y contacto entre embajadas. De Cossío enfatizó que Cuba no rehúye el contacto, pero subrayó que para avanzar se requiere un respeto mutuo.

El reconocimiento de estos contactos por parte de la isla sugiere una urgencia por aliviar la situación interna, agravada por la falta de divisas y el desabasto energético que ha paralizado sectores clave de su economía.

Trump habló con Cuba: "Vamos a hacer un trato"

Desde su residencia en Mar-a-Lago, el presidente Donald Trump validó la versión cubana, asegurando que ya se habla con "la gente de más alto nivel en Cuba". El mandatario se mostró optimista sobre la posibilidad de concretar un acuerdo, aunque su retórica sigue siendo de presión absoluta.

"Creo que van a venir a nosotros queriendo hacer un trato", afirmó Trump, señalando que la isla se encuentra en una situación desesperada tras perder el flujo de dinero y crudo proveniente de Venezuela. Para el mandatario, la debilidad económica de la isla es la llave para una negociación favorable a sus intereses.

Carlos Fernandez de Cossio, Cuba's deputy foreign minister, told Reuters the U.S. government was aware that Cuba was "ready to have a serious, meaningful and responsible dialogue." pic.twitter.com/8Jk69a4PwW — Cuban Embassy in US (@EmbaCubaUS) February 2, 2026

Trump y sus amenazas de impuestos a quien provea petróleo a Cuba

La estrategia de Washington ha sido asfixiar las fuentes de energía de la isla para forzar la mesa de diálogo. Trump firmó recientemente una orden ejecutiva que permite imponer impuestos a cualquier nación que envíe petróleo al país caribeño. Esta medida ha generado pánico en los mercados globales, ya que no especifica tasas pero sí otorga el poder de castigar comercialmente a los proveedores de la isla.

"No tienen dinero, no tienen petróleo", reiteró el presidente, subrayando que no permitirá que otros países mantengan a flote el sistema actual sin consecuencias.

México y los envíos de petróleo a Cuba

México ha sido el pulmón energético de Cuba en los últimos meses, pero la situación ha cambiado bajo las nuevas amenazas. Solo en 2025, el país envió petróleo con un valor superior a los 60 mil millones de pesos a través de Pemex. Estos movimientos, registrados como "cuentas por cobrar", funcionan en la práctica como donaciones. Las autoridades mexicanas han optado por el silencio respecto al envío de crudo mediante "Gasolineras Bienestar" .

Hasta ahora, las autoridades mexicanas no han confirmado si el envío de petróleo se pausó o continúa, lo único que se comentó respecto al tema es que esta semana se enviará ayuda humanitaria a la isla por medio de alimentos e insumos básicos.