Crisis de seguridad en Macuspana, Tabasco: Policías inician paro tras 7 años sin aumento salarial

El inicio de semana en el municipio de Macuspana, Tabasco, se ha visto marcado por una tensa crisis de seguridad . Desde las primeras horas de este lunes, elementos de la Policía Municipal iniciaron un paro de labores indefinido, dejando en evidencia el hartazgo de la corporación ante el abandono institucional y el incumplimiento de promesas gubernamentales.

Los agentes asignados a la guardia de turno decidieron no salir a las calles a cumplir con sus funciones de vigilancia, plantándose en las instalaciones de la corporación como medida de presión. Mientras tanto, la seguridad del municipio ha quedado comprometida y recae, de manera precaria, en los hombros de los oficiales de la "guardia de ayer", quienes se han visto obligados a doblar turno y extender sus labores a pesar del cansancio acumulado.

Siete años con el sueldo congelado

El reclamo principal que detonó esta protesta es el estancamiento económico. Los uniformados denuncian que desde hace siete años no reciben un aumento salarial, una situación que consideran insostenible frente a la inflación y el costo de vida actual.

Los policías señalan un trato discriminatorio, pues aseguran que, a nivel estatal, ya se realizaron los ajustes y homologaciones salariales correspondientes para las fuerzas de seguridad, mientras que en Macuspana sus ingresos permanecen "congelados" y olvidados por las administraciones locales.

Promesas rotas y patrullas inservibles

Esta no es la primera vez que la policía de Macuspana alza la voz. Los manifestantes recordaron que el año pasado realizaron una protesta similar, la cual se levantó bajo una serie de ofrecimientos y compromisos por parte de las autoridades municipales que, hasta la fecha, no se han cumplido.

Además de la exigencia salarial, los elementos reclaman condiciones dignas para trabajar. Denuncian la falta de entrega de uniformes y exhiben el estado deplorable del parque vehicular: las patrullas se encuentran en pésimas condiciones mecánicas y físicas, lo que pone en riesgo tanto a los oficiales como a la ciudadanía al momento de atender una emergencia.

Ante el riesgo de un colapso en la seguridad pública, el director de la corporación informó que sostuvo una reunión urgente con el Presidente Municipal para buscar recursos y soluciones inmediatas.

Cabe señalar que se llevó a cabo una mesa de diálogo entre los mandos y los elementos paristas y se espera que las autoridades presenten un planteamiento concreto sobre el ajuste salarial y la dotación de equipo para convencer a los agentes de retomar sus labores; de lo contrario, el paro podría extenderse, dejando vulnerable a uno de los municipios más importantes de Tabasco.