¡Operación mochila le dicen! Captan a maestro del CETMAR robando dinero de alumnos en Sonora

En el Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (CETMAR) 32 de Empalme se imparten diversas materias… entre ellas, al parecer, “Administración del dinero ajeno”, y es que un profesor fue captado presuntamente sacando dinero de las mochilas de sus alumnos en Sonora.

El video no tardó en hacerse viral en redes sociales, por lo que padres de familia exigieron que el docente fuera dado de baja de la institución, aunque las autoridades educativas aún no han emitido una respuesta.

VIDEO: Maestro le saca dinero a alumnos de sus mochilas en Sonora

En el video se observa presuntamente al maestro identificado como José Pedro “M” ingresar al salón vacío y revisar varias mochilas de estudiantes.

Comienza a recorrer las bancas y, con todo el descaro, abre las mochilas y carteras de varios alumnos, aprovechando que el aula está vacía.

Las imágenes provocaron una ola de reacciones entre internautas, donde muchos expresaron indignación y exigieron una investigación por parte de las autoridades educativas.

Aunque algunas personas señalaron que el profesor podría estar realizando una “operación mochila”, otros cuestionaron la manera en que ocurrieron los hechos y señalaron que no existe autorización para revisar pertenencias personales de los alumnos de esa forma, y menos si ellos no están presentes.

Padres de familia exigen la renuncia de profesor en Sonora

Tras la difusión del video, madres y padres de familia manifestaron su molestia por lo ocurrido, colocando insignias a la entrada de la institución. Además, señalaron que la situación ha generado desconfianza entre los estudiantes, quienes ahora temen dejar sus pertenencias dentro de los salones.

Algunos padres también pidieron que las autoridades educativas esclarezcan si existe una investigación formal y qué medidas se implementarán para evitar situaciones similares en el futuro.

Hasta el momento, el CETMAR 32 de Empalme no ha emitido un posicionamiento oficial sobre el video ni sobre las acusaciones contra el docente.

Tampoco se ha confirmado si el maestro continuará impartiendo clases mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes, aunque algunos aseguran que ya fue dado de baja, pero esta información no ha sido corroborada.

