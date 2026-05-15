¿Qué pasó en Amatitán, Jalisco? Fuerte explosión e incendio durante fiestas patronales deja heridos

Terror y caos se vivieron la noche de este jueves 14 de mayo en Amatitán, Jalisco, luego de una fuerte explosión de tanque de gas durante las fiestas patronales realizadas en la plaza principal de la comunidad; el estallido ocurrió cerca de una iglesia, donde decenas de personas participaban en celebraciones con pirotecnia cuando un incendio alcanzó puestos ambulantes instalados en la zona.

De manera preliminar, se reportan al menos 12 personas lesionadas ; entre ellas, seis con heridas de gravedad y otras seis con afectaciones regulares, quienes fueron trasladadas de emergencia al Hospital Regional de Magdalena mientras elementos de Protección Civil y Bomberos continuaban trabajando entre humo, escombros y estructuras dañadas.

¿Cómo ocurrió la explosión por pirotecnia en Amatitán, Jalisco?

Testigos señalaron que durante la celebración se lanzaban cohetes y buscapiés cerca del templo ; una de las chispas habría alcanzado un puesto de frituras donde había cilindros de gas LP y aceite hirviendo, provocando un incendio que segundos después terminó en una fuerte explosión.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento exacto en que el fuego comienza a consumir el negocio ambulante mientras asistentes intentan alejarse; instantes después ocurre el estallido que provoca pánico entre familias, comerciantes y personas que observaban los festejos patronales.

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🚨💥 Una explosión se registró este jueves afuera de una iglesia en Amatitlán, Jalisco, dejando varias personas heridas y provocando movilización de cuerpos de emergencia en la zona.#Jalisco #ÚltimaHora pic.twitter.com/tdSwYh5PqK — Janeth León M (@janethleontv) May 15, 2026

Fuego, caos y personas heridas tras explosión en Amatitán

Tras la explosión, cuerpos de emergencia ingresaron rápidamente a la plaza principal de Amatitán para auxiliar a personas con quemaduras y lesiones provocadas por la onda expansiva; algunas víctimas fueron atendidas en el lugar mientras otras tuvieron que ser trasladadas bajo resguardo médico.

Las autoridades todavía no han confirmado las causas definitivas del incidente; sin embargo, las primeras versiones apuntan a que la combinación de pirotecnia y tanques de gas instalados en puestos de comida habría provocado la tragedia.

La zona permanece acordonada durante la noche mientras se mantienen las labores de revisión y atención a los lesionados.