Unidad del DIF atropella a joven ciclista en el carril del Mexibús en Chimalhuacán, Edomex

Las calles del Edomex volvieron a ser escenario de un accidente que pudo terminar con una historia mucho más trágica. En el municipio de Chimalhuacán, una joven de apenas 16 años, quien se encontraba desplazándose en su bicicleta, fue arrollada en el carril del Mexibús por una camioneta perteneciente al sistema DIF local.

El incidente quedó registrado en video, mostrando lo fuerte del impacto en una zona transitada, donde se supon que se debería respetar el reglamento del carril exclusivo.

Joven atropellada en el carril confinado del Mexibús

Todo sucedió en la Avenida Peñón, justo a la altura del Barrio Tejedores. Según los reportes, la adolescente intentó cruzar la vialidad por el carril confinado del Mexibús. En ese preciso momento, la unidad oficial del DIF circulaba por dicha vía, impactando de lleno a la ciclista.

El golpe la proyectó contra el pavimento ante la mirada de algunas personas que esperaban el transporte público.

Traslado de urgencia: Del Hospital 90 Camas a clínica particular del Edomex

Tras el atropellamiento, los servicios de emergencia llegaron al sitio para estabilizar a la menor. En un principio, fue llevada al Hospital General 90 Camas, uno de los más conocidos de la zona. Sin embargo, se decidió su traslado posterior a una clínica particular.

Por ahora, la buena noticia es que, a pesar de lo escandaloso que se vio el video del accidente, los médicos reportan que el estado de salud de la joven es estable.

Arrestan a conductor que atropelló a joven en el carril del Mexibús en el Edomex

El conductor del vehículo oficial, identificado como Ángel de Jesús "N", fue detenido y presentado ante el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para deslindar responsabilidades.

Por su parte, el ayuntamiento de Chimalhuacán informó que se están haciendo cargo de todo lo relacionado al accidente; los gastos médicos derivados de las lesiones de la adolescente están siendo cubiertos en su totalidad por las autoridades locales.

¿De cuánto son las multas por invadir el carril del Mexibús?

En el Estado de México, los conductores que invadan el carril del Mexibús o circulen a más de 50 kilómetros por hora en el carril serán sancionados estrictamente.

Invadir el carril de este medio de transporte en el Edomex conlleva una multa de máximo 20 Unidades de Medida y Actualización (UMAs), lo que significa que quien lo invada, estaría pagando alrededor de dos mil 346 pesos.