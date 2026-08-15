¡A milésimas de segundo! Madre salva a su bebé de ser arrollado por un tranvía

¡Madre salva a su bebé de milagro! Un momento de angustia quedó registrado en Estambul, Turquía, cuando una carriola con un bebé terminó sobre las vías de un tranvía que se encontraba avanzando.

De acuerdo con Reuters, la carreola quedó atascada entre las líneas del pavimento, lo que provocó que se volcara hacia adelante y avanzara directamente hacia las vías.

Al percatarse de lo que pasaba, la madre reaccionó rápidamente, logrando sacar al bebé sano y salvo de la carreola apenas unos instantes antes de que el tranvía se lo llevara.

Varias personas que caminaban por la zona corrieron para sujetar la carriola y evitar que fuera arrastrada por el tren. La rápida acción de la madre y de las personas que se encontraban en la zona evitaron que el incidente terminara en una tragedia.