Los turistas extranjeros se están acercando a China a través de su medicina tradicional que tiene miles de años de historia. Esto se ve reflejado en las visitas a museos dedicados a esta disciplina hasta centros de bienestar y farmacias con siglos de historia, lo que entiquece la experiencia cultura y personal.

Más del 60 % de los turistas extranjeros consideran que vivir de cerca la cultura china es uno de los principales motivos para visitar el país, reveló la Academia de Turismo de China.

El ejemplo del acercamiento del turismo extranjero a la medicina tradicional china son las actividaes de bienestar que se realizan en la ciudad de Sanya, específicamente en la provincia meridional de Hainan, donde alemanes, rusos y franceses participan.

Estas actividades combinan el clima tropical con las terapias tradicionales y la cultura, dando así una nueva propuesta que combina turismo y bienestar, que atrae a más turistas extranjeros.

Otro ejemplo son la elaboración de los saquitos aromáticos de hierbas en una farmacia de medicina tradicional que se hacen en la provincia oriental de Zhejiang, en donde los turistas conocen las propuedades de las plantas ylas tradiciones vinculadas a esta disciplina, fortaleciendo el vínculo entre conocimiento ancestral y curiosidad moderna.

“No solo estoy disfrutando de la acupuntura y los masajes, sino también del clima de Sanya. Es muy agradable, es casi como estar en casa. A través de ejercicios tradicionales de bienestar chino, como el tai chi y la caligrafía china, siento que tanto física como mentalmente me he sentido renovado”, dijo Nali, turista de Alemania.

“Desde hace mucho tiempo he escuchado de la medicina tradicional china, pero lo que vi hoy superó mis expectativas. Vi muchas hierbas medicinales chinas que nunca había visto ni oído antes. La medicina china es muy natural. Quizás esa sea una de sus mayores ventajas”, expresó Peyov Peev, turista de Bulgaria.