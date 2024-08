Víctimas inocentes: Madre y bebé atropelladas en cruce peatonal de Brasil (VIDEO)

¡Madre e hija atropelladas! Una mujer de 36 años fue arrollada mientras pasaba, junto con su bebé en el regazo, por un cruce peatonal ubicado en la avenida Carlos Lindenberg en Vila Velha, Brasil.

Este accidente, que ocurrió el pasado miércoles 21 de agosto 2024, fue provocado por un joven conductor que se pasó el alto mientras circulaba a gran velocidad, por lo que la mujer y su bebé fueron atropelladas y proyectándolas hasta diez metros sobre el pavimento.

¡Se recomienda discreción! Video del momento en que madre y bebé son atropelladas en Brasil

Una cámara de seguridad captó el momento exacto del siniestro; en las imágenes se puede observar a la madre que cargaba a su bebé y mientras juntas cruzan la calle; sin embargo, no lograron llegar al otro lado de la acera, ya que un auto conducido a exceso de velocidad, se pasó el semáforo en rojo y las dejó atropelladas.

Residentes de la zona acudieron rápidamente a auxiliar a la madre y a su bebe, quienes resultaron gravemente heridas; el conductor del auto negro abandonó el lugar sin auxiliar a madre e hija, que resultaron lesionadas tras pasar por el cruce peatonal.

🇧🇷 | Indignación en Brasil: Madre e hija de 5 años atropelladas por un joven de 20 de años que se saltó un semáforo en rojo en Vila Velha.



El conductor fue liberado por la policía después de pagar la fianza.



⚠️ Imágenes sensibles. pic.twitter.com/4xk4bK582y — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) August 23, 2024

Brasil: Madre y bebé atropelladas en Vila Velha; conductor se da a la fuga

Mara Núbia Borges fue trasladada al Hospital de Urgencias y Emergencias de Vitória en donde se encuentra internada mientras se recupera de las heridas provocadas por el impacto del auto; sin embargo, su hija Laura Beatriz, una menor de cinco años, se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital del Niño.

Medios locales señalaron que esta pequeñita se encuentra vendada y que todavía tendrá que ser sometida a tres cirugías. Heidson Fantoni, padre de la menor, le dijo a los medios locales que su hija se sentía mal, por lo que la llevaron a consulta.

Indignación en Vila Velha: Madre y bebé atropelladas por conductor imprudente

Él fue a recogerlas y estacionó su auto en una calle lateral, por lo que su esposa y su hija, iban a encontrarse con él cuando fueron atropelladas:"Solo escuché el ruido, salí corriendo y, cuando miré, era mi esposa. No reaccioné, no pude ir detrás del auto, nada. Los testigos dijeron que iba a exceso de velocidad”.

Este padre también le dijo a los medios que “Mi hija es autista y tiene un trastorno mental, está inconsciente, no se mueve, está intubada en estado grave, no sé si va a vivir, y mi esposa no puede mover ambas piernas”.